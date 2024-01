La Voz Kids: niño con voz de adulto confundió a los jurados; "Pensé que era broma"

En el más reciente episodio de 'La Voz Kids', transmitido este jueves 11 de enero, los reconocidos entrenadores Aleks Syntek, Andrés Cepeda y Greeicy Rendón vivieron un momento de perplejidad al enfrentarse a un concursante cuya voz desafiaba las expectativas.

Las profundas tonalidades vocales del participante llevaron a los mentores a dudar de la autenticidad de su participación, creyendo inicialmente que se trataba de una broma del programa y que les habían llevado a un adulto; incluso comentaron que se trataba de un integrante de La Voz Senior.

Y es que las actuaciones a ciegas de las primeras audiciones han dejado a los televidentes de Caracol Televisión sorprendidos, pero la presentación más reciente de Jerónimo, un talentoso joven de catorce años, dejó a muchos sin palabras al escucharlo interpretar la canción 'Libre' de Nino Bravo, con los característicos tonos graves del artista español, Jerónimo generó desconcierto en el jurado.

"¿Ya terminaste tu cambio de voz, ya hiciste tu transición? (...) Me sentí paralizado, no supe qué hacer, pensé que estaba en 'La Voz Senior'", expresó Cepeda, sorprendido por el singular registro vocal del concursante, siendo el único que no giró su silla roja para ver a 'Jero'.

En cambio, Syntek y Rendón no soportaron la incertidumbre y se giraron antes de terminar la canción para conocer al talentoso joven, a quien le aplaudieron su educación vocal y además dieron razón a las palabras elogiosas del abuelo de Jerónimo, quien afirmó que el chico "vuelve locas a las muchachas".

Finalmente, Jerónimo eligió ser guiado por Greeicy Rendón en su travesía musical. La elección se selló con la interpretación de fragmentos de la canción 'Amantes', lanzada en 2017 y que acumula más de 749.000 millones de reproducciones en YouTube. La singularidad de la voz de Jerónimo promete añadir un toque único a la competencia en 'La Voz Kids'.

