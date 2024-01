VIDEO: Insólito argumento de hombre infiel para que su esposa lo perdone; "No se vale"

Un video se volvió foco de atención por parte de miles de personas en redes sociales luego de que se registrara un peculiar episodio entre una pareja que discute sobre la infidelidad.

Y aunque este suele ser un tema común entre las parejas, este caso se volvió viral ya que el hombre discute con su esposa al defender la infidelidad y asegurar que debe ser perdonada y olvidada ya que no en todos los casos es válida.

Aunque la infidelidad suele considerarse un quiebre en las relaciones, este caso genera gracia y controversia debido a la peculiar argumentación del hombre involucrado quien intenta convencer a su pareja que él no sería responsable en todos los casos en que le sea infiel.

El video dura poco más de tres minutos en los que el hombre, un poco airado e indignado reclama a su esposa el por qué lo dejaría por "una cana al aire", asegurando que el hecho de ser infiel "no quiere decir que no te quiera".

Pues según su argumento, "uno puede engañar a una mujer, pero eso no significa que no la quiera, hermosa. Es un resbalón que tenemos los hombres. Si te engaño con otra mujer, no significa que no te quiera".

Entre tanto, la mujer le responde que se debe respetar y que no debería ser infiel, ante lo que su esposo le responde "lo hice bajo los efectos del alcohol, en un momento de debilidad. Estaba fuera de mis cinco sentidos y, sin darme cuenta, terminé con otra mujer".

Pero estos argumentos no son válidos para su pareja quien le responde preguntándole si él le perdonaría a ella una infidelidad. Sorprendentemente el hombre responde que sí, que hasta con dos hombres le perdonaría un desliz; sin embargo, entre dientes expresa: "Ojalá me seas infiel pa' dejarte de una vez por todas".

A medida que avanza la conversación, el hombre defiende su posición, argumentando que una infidelidad bajo los efectos del alcohol no debería considerarse como tal.

Conforme avanza la conversación, el hombre persiste en su argumento, sosteniendo que una infidelidad bajo los efectos del alcohol no debería considerarse como tal. "Todas las mujeres piensan lo mismo: 'Ay, me engañó, lo odio y lo dejo'. No, señorita, usted tiene que aguantar. A ver, ¿qué tal si me emborracharon? ¿Qué tal si fui a una fiesta y me echaron algo en la bebida?".

E inmediatamente expresa que "si lo hago estando en mis cinco sentidos, ahí cambia la cosa, pero no, BORRACHO NO SE VALE".

Este inusual razonamiento desata todo un debate en redes sociales, generando diversas opiniones sobre la infidelidad y la manera de abordarla en una relación, pues algunos usuarios expresan su sorpresa ante la particular perspectiva del hombre infiel para abordar su error y buscar el perdón de su esposa, mientras que otros lo toma con humor, destacando el descaro del infiel.

