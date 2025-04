Lina Tejeiro confiesa qué quiere en una relación y por qué aún no lo encuentra

La actriz colombiana Lina Tejeiro, recordada por su autenticidad y carisma, volvió a ser noticia no solo por su regreso a la televisión en la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, sino por una entrevista sin censura en El Klub de La Kalle 96.9 FM, donde habló de frente sobre su situación sentimental actual.

Con la sinceridad que la caracteriza, Tejeiro dejó claro que su forma de ver el amor ha evolucionado . Atrás quedó la etapa en la que el físico era determinante a la hora de elegir pareja.

Hoy, su atención está centrada en aspectos más profundos. “Desde un tiempo para acá he descubierto que a mí el físico como que ya no es una característica esencial para tener novio”, confesó entre risas.

Lina ahora prioriza cualidades como la inteligencia emocional, el sentido del humor, y la responsabilidad afectiva. En sus palabras, un hombre debe ser “muy divertido, tener chispa, un humor muy rápido, ser trabajador, tener mucho billete —mentiras—, ser muy inteligente, tener inteligencia emocional y asertividad a la hora de hablar”.

Durante la entrevista, compartió una anécdota que ilustró este cambio de perspectiva. Relató cómo conoció a un hombre que parecía encajar perfectamente con sus expectativas: simpático, guapo, exitoso y encantador.

Pero a pesar de sus atributos, él fue honesto desde el inicio al decirle que no buscaba una relación seria. “Tenía todas las cualidades para ser el prototipo perfecto, pero tenía mucha inseguridad”, recordó Tejeiro. Y aunque le atraía, decidió no continuar: “Me dijo ‘es imposible, no te puedo dar todo lo que te mereces’, entonces yo dije ‘no, chao’”.

Actriz Lina Tejeiro Foto: Instagram @linatejeiro

Publicidad

Este tipo de madurez emocional, precisamente, es lo que Lina valora más ahora . Busca vínculos sanos, sin medias tintas ni promesas vacías. “Me voy mucho por la inteligencia emocional, como la responsabilidad afectiva. Eso es clave para mí”, aseguró.

Pero no solo el amor ha estado en su radar. En esa misma conversación, Lina se refirió a un tema que ha generado mucha expectativa entre sus seguidores: la maternidad. Aunque reconoció que la idea de tener un hijo la ilusiona, también confesó tener miedos. “Me muero de ganas, pero a veces digo: mejor no”, dijo con total honestidad.

Publicidad

Ver a su mejor amiga en la experiencia de ser madre la ha sensibilizado profundamente. “Cuando veo los videos con su bebé, digo ‘qué delicia, me muero de ganas’”, comentó. Sin embargo, por ahora se encuentra en una etapa de introspección personal.

Lina Tejeiro y su primer protagónico en televisión

En cuanto a su vida profesional , Tejeiro volvió a ganarse el cariño del público con su interpretación de Rosmery en Nuevo rico, nuevo pobre, producción que además ha despertado especulaciones sobre su relación con su compañero de elenco, Juan Guilera.

Sobre este tema, Lina fue contundente. Admitió que, aunque en pantalla la química con Guilera parece natural, fuera del set no hubo la misma conexión.

“Él entró un mes después, no tenemos el mismo sentido del humor. Yo hacía chistes y él ni se reía”, dijo con su característico desparpajo. Y aunque admitió que temía que esa falta de sintonía se notara en las escenas, se sorprendió al ver que el resultado en pantalla fue más fluido de lo que esperaba.

Para quienes se preguntan si hubo algún tipo de atracción real, Lina lo dejó claro: “Juan es un hombre muy guapo, pero definitivamente no es mi tipo . Me cae muy bien, pero hasta ahí”.

Publicidad

Con su honestidad habitual, Lina Tejeiro demuestra que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que sabe que merece. Y aunque sigue soltera, lo está por elección y no por falta de pretendientes.

Escucha la entrevista completa de Lina Tejeiro aquí: