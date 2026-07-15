Lo que nadie sabía de cómo murió Teresa Gutiérrez; detalles inéditos de su adiós

Teresa Gutiérrez es, sin lugar a dudas, uno de los nombres fundamentales para comprender la historia de la televisión, la radio y el teatro en Colombia.

Aunque han pasado más de diez años desde aquel 9 de marzo de 2010, cuando la actriz falleció a los 81 años, recientemente se han conocido pormenores que antes permanecían en la intimidad de su hogar.

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Si eres seguidor de las grandes producciones nacionales, recordarás a Teresa por su fuerza interpretativa, pero hoy te contamos el lado más humano y tierno de su adiós, revelado por su propia hija, María Margarita Giraldo, en el programa Expediente Final.



¿Cómo fueron las últimas horas de vida de Teresa Gutiérrez?

Las últimas horas de la legendaria actriz estuvieron marcadas por la compañía de su familia y un ambiente de profunda serenidad.

Según el relato de María Margarita Giraldo, el vínculo entre Teresa y su nieta, la también reconocida actriz Majida Issa, fue determinante en ese instante final.

Giraldo compartió detalles conmovedores sobre cómo Majida sostuvo a su abuela en sus brazos mientras el ciclo de vida de la artista llegaba a su fin.

Durante esos minutos críticos, la familia relató que el ambiente no fue de angustia, sino de acompañamiento afectuoso. Majida Issa, hija de Ylia Bellotto, desempeñó un papel crucial al ayudar a su abuela a "irse en paz".

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María Margarita narró que, mientras Teresa se encontraba en los brazos de su nieta, Majida le susurraba palabras de agradecimiento y amor: “Abuelita, gracias por todo, te amamos, vete en paz”.

Este acto de amor permitió que la transición de la actriz fuera descrita por sus allegados como una "muerte hermosísima".

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¿De qué murió la reconocida actriz Teresa Gutiérrez?

Antes de su fallecimiento, Teresa Gutiérrez experimentó algunos síntomas que inicialmente no parecieron ser de extrema gravedad.

Su hija detalló que, en los días previos, la actriz sufrió malestares estomacales a los que ella misma llamaba de forma coloquial “chiripiorcas”.

Estos malestares, aunque persistentes, no encendieron alarmas inmediatas hasta el día de su deceso, cuando los síntomas se intensificaron repentinamente.

El dolor de estómago fue lo que marcó sus últimos momentos, ocurriendo justamente mientras estaba bajo el cuidado de Majida Issa.

Es importante destacar que Teresa Gutiérrez dejó un vacío inmenso en la escena artística nacional, tras una trayectoria que se extendió por más de cinco décadas de trabajo ininterrumpido.

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Su versatilidad le permitió navegar por el teatro, la radio y la televisión, consolidándose como una figura histórica e irremplazable.

La familia de Teresa Gutiérrez ha estado históricamente vinculada al desarrollo de la industria del entretenimiento no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Sus hijos han dado continuidad a esa vocación artística:

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María Margarita Giraldo: Actriz reconocida que ha mantenido vivo el testimonio de su madre.

Miguel Varoni: Famoso actor y director.

Ylia Bellotto: Madre de Majida Issa, quien también forma parte de este linaje artístico.

Majida Issa ha expresado en diversas ocasiones la profunda influencia que su abuela ejerció en su decisión de dedicarse a la actuación. Ese respeto profesional y personal se reflejó en la despedida final, cerrando un ciclo de vida dedicado a las artes.

Teresa Gutiérrez siempre será recordada por sus papeles icónicos en producciones como:

