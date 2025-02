Luisito Comunica hospitalizado en Japón: el influencer aclara su estado de salud

Luisito Comunica, uno de los influencers más seguidos en el mundo de habla hispana, causó preocupación entre sus seguidores al compartir una imagen desde un hospital en Japón.

Conocido por sus viajes y exploraciones, el youtuber mexicano se encuentra atravesando un desafí o de salud relacionado con su columna vertebral.

El pasado 15 de febrero, e l creador de contenido publicó en sus redes sociales una serie de fotografías donde se le ve recostado en una camilla, vistiendo una bata médica y con un semblante serio.

Acompañó las imágenes con un mensaje que despertó inquietud entre sus seguidores: "¡Victoria segura! Esta frase ha sido mi motivación en estos días tan difíciles en los que se me detectó un problema un poco grave en la espalda".

El motivo de su hospitalización en Japón

Durante su estadía en el país asiático, Luisito tuvo que acudir a revisiones médicas debido a molestias en la espalda. Aunque no ha revelado detalles específicos sobre su diagnóstico , sí mencionó que su condición ha afectado su movilidad y lo ha obligado a pausar sus actividades laborales temporalmente.

"Confío en mi fuerza y en la ciencia para poder salir adelante. Gracias, doctores, por su conocimiento", expresó el influencer en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 30 millones de seguidores. Además, agradeció a su pareja, Arianny Tenorio, por su apoyo en este momento complicado:

"Gracias, Ary, por cuidarme. Y gracias a ustedes por sus deseos positivos. ¡Será duro, pero regresaré a mi vida normal!".

Horas después de compartir su hospitalización, Luisito reapareció en redes para aclarar su situación y llevar calma a sus seguidores. Explicó que, tras conversar con los médicos, su afección no es tan grave como inicialmente pensó.

"Pues un día muy feliz, muy alegre, muy gustoso saliendo del doctor. Tenía una preocupación grande y ya el doctor me acaba de decir que no es tan mala como creíamos. La verdad bien, no significa que estamos al 100, pero ahí andamos", compartió en una historia de Instagram.

Aunque Luisito Comunica ha asegurado que su salud mejorará con el tiempo, por el momento, se centrará en su recuperación . Afirmó que los videos que verán sus seguidores en los próximos días fueron grabados previamente, lo que le permitirá tomarse un descanso sin afectar su contenido.

El influencer no ha confirmado cuánto tiempo estará en tratamiento ni si su situación requerirá procedimientos adicionales. Sin embargo, su actitud positiva y su compromiso con la ciencia y la medicina le dan confianza de que pronto estará de vuelta en sus aventuras por el mundo.

