Mamá de Zair Guette da información sobre su hijo y confiesa 'pelea casada' con su nuera

El fallecimiento de Zair Guette, reconocido cantante de música regional mexicana, dejó una serie de interrogantes no solo sobre las circunstancias en las que ocurrió, sino también sobre la disputa económica que se desató entre su madre y su esposa tras el lamentable hecho.

Publicidad

Linda Rago, madre del artista, ha expresado públicamente su desconfianza hacia Blanca, la esposa de su hijo, asegurando que ha evitado responder preguntas clave sobre los últimos movimientos financieros del cantante.

Desde el inicio de la investigación, Rago y su familia han notado irregularidades en la contratación de Zair para su última presentación en el Valle del Cauca, lo que ha generado aún más tensiones entre ambas partes.

Publicidad

Según la madre del cantante, Blanca era la encargada de manejar la agenda y las contrataciones de Zair, pero en este caso, no habría existido un contrato formal que especificara quién organizó la presentación ni los términos acordados.

“Yo no llevaba la contratación, la que manejaba eso era su esposa. Pero cuando le pedí un contrato o un número de la persona que lo contrató, no me dio nada”, afirmó Rago en una entrevista para 'Más allá del silencio'.

Zair Guette: así fue el hallazgo del cuerpo del cantante /Foto: Instagram Zair Guette

¿Irregularidades en el último concierto?

Otro punto que ha encendido las alarmas en la familia del fallecido artista es el manejo del dinero. De acuerdo con su madre, los anticipos de pago de los conciertos siempre se hacían de cuenta a cuenta, pero en esta última ocasión, el dinero habría sido enviado a través de un corresponsal bancario, lo que dificulta rastrear el origen de la transacción.

Publicidad

“Ese dinero no entró a la cuenta como siempre. ¿Quién lo envió? ¿Quién hizo el trato? No nos dan respuestas”, aseguró.

Más allá del dolor por la pérdida de Zair, la madre del cantante sostiene que la actitud de Blanca y su familia ha girado más en torno a los bienes y el dinero que a la búsqueda de justicia.

Publicidad

“Desde el primer día, su prima, que dice ser fiscal, nos dejó claro que aquí la única que tiene derechos es Blanca. ¿Por qué hablar de dinero tan rápido?”, cuestionó Rago.

La disputa ha generado una fractura entre ambas familias, ya que mientras la madre del artista exige respuestas sobre lo sucedido, la esposa del cantante ha optado por guardar silencio y colaborar únicamente con los investigadores.

“No nos dice nada, solo que hablará con la Fiscalía. Pero nosotros también tenemos derecho a saber qué pasó con mi hijo ”, insistió la madre del cantante.

A pesar de los intentos de la familia de Zair Guette por obtener más información, hasta el momento no han logrado respuestas claras . Mientras las autoridades continúan con la investigación, la disputa por la administración del dinero y la falta de claridad sobre los últimos movimientos del artista han generado aún más dudas en el caso.

Publicidad

Puedes ver | El Topi reveló la historia de cómo creó la canción de ‘Lazy Town en vallenato’