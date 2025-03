Mamá de Zair Guette rompe el silencio sobre muerte del cantante: "Cuídate, no hagas eso"

Casi un mes después de la muerte del reconocido cantante Zair Guette, su madre, Linda Rago, habló por primera vez sobre el caso y aseguró que siente incertidumbre por la falta de respuestas de las autoridades. En una entrevista con el periodista Sergio García de Impacto News, reveló detalles sobre la investigación y la relación del artista con su equipo de trabajo.

Inicialmente, Rago aclaró que Teddy Vergara no era el mánager de su hijo, sino un integrante de su equipo. Según explicó, la expareja de Zair, Blanca Salazar, era quien organizaba sus presentaciones y fue contactada para una contratación en Cali. La transacción se realizó con un abono del 50 %, equivalente a seis millones de pesos, que fueron enviados a su cuenta.

"A ella le hacen llegar los seis millones de pesos desde un corresponsal bancario, por lo que le exigen inmediatamente mandar la captura de los tiquetes tanto de Zair como de su acompañante, que era Teddy, la hora en que llegaban y que no llegaran al sitio específico acordado, sino que ellos los recogía. ¿Quiénes? No sabemos porque no nos hemos enterado", declaró.

Confirman muerte de mánager de Zair Guette /Foto: redes sociales

¿Qué pasó esa mañana fatal con Zair Guette?

"Él (Zair) llega a Barranquilla el 11 de febrero de Bogotá, en horas de la noche, puesto que estaba haciendo unas diligencias personales en Bogotá con la mamá de las niñas. Él me visita el 12, se me presenta de repente acá a la casa, me trajo un almuerzo. Para mí fue de sorpresa que llegara a visitarme ese día", relató la madre del artista.

Según su testimonio, al día siguiente, el 13 de febrero, vio en Instagram una publicación de su hijo en la que mencionaba que acababa de llegar de un viaje para partir a otro. En el mensaje, Zair expresó que el año había estado lleno de oportunidades y que ese próximo viaje definiría muchas cosas en su carrera.

Así eran las fiestas que Zair Guette denominaba "tranquis" /Foto: Facebook Zair Guette

La preocupación por sus costumbres y apariencia

La madre del músico también manifestó inquietud por algunas de sus costumbres, en particular el uso de armas y accesorios de alto valor.

"De bandas delincuenciales no te podría decir porque lo que he venido a saber es ahora, que han salido a relucir tantas hipótesis y tantas cosas que dice la gente (...) Hasta donde yo sé nunca lo vi, no lo puedo afirmar. Aconsejarlo, toda la vida, todo el tiempo: 'Cuídate, no hagas esto, no vayas a esto, mira que eso es un peligro de pronto un arma, porque de igual manera yo nunca he tenido una en mi casa'. Él andaba emprendado, yo le decía: 'Zair, mira todo lo que está pasando, deja de andar con ese poco de prendas'" , relató.

Mira la entrevista completa:

