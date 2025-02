Marco Antonio Solís asombró con inusual baile; dejó a más de uno sin palabras

El reconocido cantautor mexicano Marco Antonio Solís que cuanto con varios premios y reconocimiento en los Latin Grammy por su talento, dio mucho de qué hablar tras su más reciente presentación en el Estadio Resistencia de Argentina el pasado 23 de febrero.

En un giro inesperado, el artista, conocido por su estilo romántico y baladas nostálgicas , dejó de lado por un momento su característico repertorio para protagonizar un sorpresivo baile que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

El momento que desató la euforia entre los asistentes ocurrió cuando Marco Antonio Solís, en medio de su show, decidió interpretar un fragmento del éxito 'Not Like Us' del rapero Kendrick Lamar .

Lo que nadie esperaba era que el intérprete de 'Si No Te Hubieras Ido' y 'Más Que Tu Amigo' se sumara a la coreografía de sus bailarinas , incorporando movimientos de twerk y otros pasos característicos del hip hop.

Las reacciones no se hicieron esperar. El público en el estadio estalló en gritos y aplausos, mientras que en redes sociales el video del momento se volvió viral en cuestión de horas.

En plataformas como TikTok y Twitter, los usuarios expresaron su asombro y admiración por la espontaneidad del 'Buki Mayor', destacando lo inusual que es ver a un artista de su trayectoria y género incursionar en este tipo de bailes.

'They’re not like us, They’re not like us', escribió el propio Solís en su cuenta de Instagram al compartir el clip del momento, lo que aumentó aún más la conversación en torno al tema.

Para muchos, esta faceta del cantante representa una reinvención artística y una forma de conectar con nuevas generaciones, mientras que otros lo ven como una simple ocurrencia que demuestra su sentido del humor y carisma.

Independientemente de las opiniones divididas, lo cierto es que Marco Antonio Solís vuelve a demostrar por qué sigue siendo un ícono de la música latina. Su inesperado baile en el escenario quedará como uno de los momentos más memorables de su carrera y, sin duda, como uno de los episodios virales más comentados en lo que va del año.

Este baile de Not Like Us de Kendrick Lamar se convirtió en un fenómeno viral gracias a su enérgica coreografía y el impacto de su presentación en el Super Bowl LIX.

La actuación de Lamar, cargada de referencias culturales y simbólicas, incluyó movimientos asociados al Crip Walk, lo que generó controversia cuando figuras como Serena Williams lo replicaron en el escenario y no solo eso que muchos artistas interpretaran esta coreografía.

Marco Antonio Solis haciendo el trend de Kendrick Lamar “Not Like Us” luego de que internautas montaran el audio en sus coreografías el cantante decidió unirse a la tendencia. 🤩 Y devoró. 😉✨ pic.twitter.com/yFFRecwQMO — LatamPop (@LatamP0P) February 24, 2025

