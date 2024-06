Martín Elías hizo un pacto con Yader Romero que alcanzó a cumplir antes de morir

Martín Elías ícono del vallenato en Colombia, falleció en un accidente de tránsito el 14 de abril de 2017, tras su muerte muchos fanáticos, familia y amigos lo siguen recordando con cariño.

El artista vallenato nació un 18 de junio y cada año se le recuerda con sentimiento a 'El terremoto', y en esta ocasión Yader Romero, vocalista de Kvrass, se pronunció en un video para La Kalle, en el cual compartió recuerdos con Martín.

Yader comentó que uno de sus recuerdos más lindos con Martín es cuando eran adolescentes y hacían travesuras juntos. "A mi me metían en la familia de Diomedes como Yader Díaz y estábamos muy jovencitos. A mi me vendía como sobrino del cacique", dijo.

Además de recordar con cariño a Martín y sentirlo como parte de su familia, recuerda que era el único amigo que tenía en la música vallenata y expresó que aunque era difícil tener amigos en el mundo artístico, Martín Elías fue ese amigo incondicional.

Publicidad

Confesó que hasta el día de hoy tiene un pacto con Martín de siempre saludar en sus canciones a sus hijos, así como alguna vez lo hizo Martín con los hijos de él.

Conmovedor último mensaje de Mama Vila a Martín Elías

Debido al fallecimiento de Mamá Vila se han revivido momento especial de su vida, pero el que más ha llamado la atención fue una entrevista en la que le preguntaron por Martín Elías, quien en su momento ya había fallecido, recordando como era de niño y que ella estuvo durante toda su crianza.

Publicidad

En medio de los recuerdos, ella contó que él se le acercó y le dijo que no tenía mucho tiempo para compartir con su papá: "Me dijo que tenía poco tiempo para compartir con su papá. Martín estaba presintiendo la muerte", la abuelita sentía que era premonitorio y aseguró que le dijo que no pensara esas cosas y se cuidara mucho.

Así mismo, contó que el fallecimiento de Martín se dio apenas a días de su cumpleaños, ya que él murió el 14 de abril y ella cumplía el 20. Al parecer, y según relató en su momento Mamá Vila, él tenía planeado hacerle una fiesta, pero lamentablemente no pudo llegar.

"Martín por siempre, mi hermano y mi amigo ¡Qué viva Martín Elías!", expresó al finalizar el video para su gran amigo vallenato.

Mira también: La gran amistad de Martín Elías y Yalder Romero