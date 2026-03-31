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Mary Méndez se sincera sobre sus años en celibato: "Pretendientes no me faltaron"

La presentadora reveló una etapa poco conocida de su vida tras su divorcio y una decisión inesperada terminó despertando sorpresa y dejando más preguntas que respuestas.

Mary Méndez cuenta su etapa de celibato después del divorcio
Mary Méndez, presentadora colombiana
Foto: Instagram @marymendez55
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

La presentadora Mary Méndez volvió a dar de qué hablar luego de compartir un aspecto poco conocido de su vida personal durante su participación en el programa La Red, donde sorprendió con revelaciones que no suelen ser parte de su vida pública.

Durante el espacio, dejó al descubierto detalles de una etapa que pocos conocían, lo que generó nuevas conversaciones alrededor de su historia y de las decisiones que ha tomado lejos de las cámaras.

Puedes leer: Marco Vergara llega a ‘La Red’: quién es, edad, pareja y su historia en la televisión

¿Cuánto tiempo permaneció Mary Méndez en celibato tras su divorcio?

En medio de la conversación, la samaria sorprendió al revelar que estuvo en celibato durante cuatro años y medio. Sin embargo, dejó claro que no se trató de una situación obligada, sino de una decisión completamente personal.

“Pretendientes no me faltaron”, aseguró, explicando que, pese a tener opciones, decidió enfocarse en sí misma tras una etapa importante de su vida.

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La decisión llegó luego de su relación con Santiago Iregui, con quien estuvo casada durante cerca de ocho años. Sobre ese periodo, la presentadora habló con tranquilidad y sin reproches, destacando lo positivo de la experiencia.

“Yo me enamoré perdidamente y tuve un matrimonio muy bonito durante ocho años”, expresó, recordando esa etapa como un momento significativo en su vida.

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A pesar de ello, también reconoció que su familia tenía dudas sobre la relación desde el inicio. “Mi familia sabía que la vuelta no era por ahí”, comentó, señalando que sus seres cercanos intentaron advertirle, aunque ella decidió seguir adelante en su momento.

Tras la separación, Mary optó por darse un espacio lejos de nuevas relaciones sentimentales. En lugar de eso, decidió concentrarse en su bienestar emocional, su crecimiento personal y sus proyectos profesionales.

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Lejos de ver el final de su matrimonio como algo negativo, lo asumió desde una perspectiva reflexiva. “Sería injusto llamarle un porrazo. Estuve acompañada de un gran hombre en ese momento, pero las cosas no se dieron”, afirmó, dejando ver una postura madura frente a lo vivido.

Durante ese tiempo, la presentadora también fortaleció su faceta como empresaria. Con su marca enfocada en alimentación saludable, logrando consolidar un proyecto que hoy cuenta con una amplia comunidad en redes sociales.

Me volví a casar, pero me casé conmigo misma”, dijo, al explicar cómo decidió priorizarse y construir una nueva etapa basada en su independencia y disciplina.

Actualmente, Mary Méndez continúa enfocada en su crecimiento personal y profesional, mostrando que su decisión de tomarse un tiempo para sí misma fue clave para redefinir su camino. Su confesión no solo llamó la atención por el tiempo que pasó en celibato, sino por la forma en que transformó esa etapa en una oportunidad de evolución.

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