Mateo Carvajal divide opiniones al tatuar a su hijo; Melina Ramírez se unió

El influenciador Mateo Carvajal, padre de Salvador y expareja de la reconocida presentadora Melina Ramírez, sorprendió al dejar que su pequeño hijo se realizara cuatro tatuajes temporales.

La relación que mantiene con su hijo refleja un esfuerzo por criar a un niño feliz, incluso dentro de una dinámica de padres separados.

Mateo Carvajal tatua a su hijo, ¿qué dijo Melina Ramírez?

Mientras disfrutaban de un viaje en la playa, el pequeño Salvador le pidió a su padre un "tatuaje borrable". Mateo Carvajal, quien es conocido por su propia colección de tatuajes permanentes, compartió el divertido proceso con su comunidad en Instagram.



El resultado no fue discreto: en el video publicado, se puede observar cómo Mateo aplicó tatuajes de mentira a Salvador, incluyendo uno en la espalda y tres en el pecho, entre los que se destacaban escudos de diferentes equipos, incluyendo al Atlético Nacional, equipo por el cual ya se había generado polémica previamente.



Lo más llamativo del video fue la visible preocupación de Carvajal sobre la inminente reacción de su ex pareja.

En el clip, el influencer se cuestiona abiertamente si "le van a llamar la atención", en clara referencia a Melina. La inocencia de Salvador añadió un elemento cómico a la tensión: después de tener las cuatro calcomanías puestas, el niño sugirió a Mateo que le enviaran una foto a su mamá.

La respuesta de Carvajal, capturada en el video, fue contundente y graciosa: “yo creo que mejor no”.

Los seguidores de ambas figuras públicas estaban a la expectativa de cómo reaccionaría la presentadora. La tan anticipada respuesta de Melina Ramírez se manifestó directamente en la sección de comentarios de la publicación de Mateo.

Mateo Carvajal divide opiniones tras tatuar a su hijito con Melina Ramírez Foto: Captura redes Melina Ramírez

Lejos de manifestar molestia o reclamo, Melina optó por la diversión, dejando varios emojis de risa y algunos de celebración en el post.

Además, la presentadora reforzó su postura de manera graciosa a través de sus propias redes sociales, compartiendo una historia en la que dejaba claro que el incidente no le parecía grave. Por el contrario, su actitud demostraba que el objetivo era la diversión de los niños.

La resolución fue bien recibida por los usuarios, aunque no faltaron los comentarios humorísticos sobre la dinámica parental de la ex pareja.

Tras el nacimiento de Salvador, Carvajal y Melina Ramírez tomaron caminos distintos, pero han priorizado con éxito sus responsabilidades como padres presentes, asegurando que el pequeño tenga un espacio vital importante con cada uno.

En diversas ocasiones, Mateo Carvajal ha compartido públicamente detalles sobre la naturaleza de su relación con la presentadora Melina Ramírez.

El deportista sostiene que su buena relación se fundamenta en el cumplimiento estricto de sus responsabilidades como padre, asegurando que siempre está atento a las necesidades de Salvador y, crucialmente, también a las de Melina.

Mateo anteriormente confesó que en su esfuerzo por llegar a acuerdos con Melina, existen momentos en los que ha tenido que "pararse duro" y otros en los que le ha tocado "ceder".

El contexto de esta crianza compartida puso el escenario perfecto para un momento de humor viral durante un reciente viaje de Carvajal y Salvador.

