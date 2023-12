Melina Ramírez habló sobre su ausencia en La Vuelta al Mundo en 80 Risas: "Qué lástima, pero bueno"

Melina Ramírez es una de las mujeres del mundo de la farándula más reconocidas en la televisión, haciendo parte del elenco de la más reciente edición del programa 'Yo me Llamo', en el que se robó el corazón de los televidentes al presentar el programa junto a Carlos Calero.

Con el término del programa de canto, el canal caracol presentó una nueva edición del programa de risas 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', en el que Melina participó en ediciones pasadas, dejando a muchos boquiabiertos con su belleza y enamorados con su humildad.

Sin embargo, en el estreno del primer capítulo los televidentes se dieron cuenta de la ausencia de Melina Ramírez, generando curiosidad entre los seguidores. La exreina de belleza caleña aclaró el motivo de su ausencia en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' durante una interacción con sus seguidores en Instagram. Explicó que sus compromisos con las grabaciones de 'Yo Me Llamo', donde acompañaba a los participantes como presentadora, le impidieron formar parte de este nuevo programa.

A pesar de no estar presente en esta temporada, Melina dejó en claro que no descarta la posibilidad de regresar al proyecto el próximo año. Expresó su deseo de tener múltiples proyectos en televisión y mostró su esperanza por poder volver a conectarse con su audiencia a través de futuros proyectos: “Obviamente, se me cruzaba con ‘Yo me llamo’, por eso no pude estar este año. Qué lástima, pero bueno. Espero que el próximo año vengan muchos proyectos en televisión para que ahí estemos conectados”.

Este nuevo show cuenta con un elenco de lujo, donde tres nuevas integrantes se suman por primera vez. Con la participación de reconocidos comediantes como Don Jediondo, Jhovanoty, Jeringa, Piroberta, Boyacoman, y el chef Juan Diego Vanegas, se une también Laura Tobón y Jessica Cediel, quienes regresan después de ausentarse en la temporada anterior debido a compromisos personales.

Nombres nuevos también se suman al espectáculo: Laura Acuña, Amanda Dudamel (Miss Venezuela 2021) y Carolina Cruz debutan en este divertido programa que promete noches llenas de entretenimiento para los espectadores colombianos.

