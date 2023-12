Peter Manjarrés tuvo que tomarse fotos en pleno entierro de su mamá

En una entrevista exclusiva para nuestro video pódcast original de La Kalle, 'Ke Chimba Conocerte', el reconocido artista vallenato Peter Manjarrés abrió su corazón para compartir un incómodo episodio que vivió durante el entierro de su madre en Valledupar. El cantante, conocido por su talento y su hermetismo ante las cámaras, expresó su pesar ante la falta de respeto de algunos de sus fanáticos en uno de los momentos más dolorosos de su vida.

En el pódcast, Peter Manjarrés confesó: "Éste es el primer podcast que doy porque yo no soy mucho de entrevistas. No me malinterpreten, pero no me gustan mucho las cámaras. Soy muy tímido. Yo no sé antes cómo soy cantante, yo antes para cantar cerraba los ojos, pero para las cámaras soy muy tímido. A veces la gente piensa que uno no quiere tomarse la foto, pero a veces estamos de afán".

El artista, reconocido por su seriedad frente a las cámaras, compartió un incidente reciente que vivió en un vuelo hacia Barranquilla, donde un fanático lo abordó de manera inesperada y le pidió un saludo para su esposa con flash incluido. Peter se vio sorprendido pero reconoció que como artista vive de su conexión con la gente y no puede negar un video, incluso en situaciones incómodas.

Sin embargo, el momento más difícil para el artista ocurrió durante el entierro de su madre, a principios de 2023, donde algunos fanáticos no respetaron su dolor y le solicitaron fotos. Ante esta situación, Peter Manjarrés compartió las palabras de una tía que le dijo: "La gente no respeta". El cantante, conmocionado, respondió: "Tía, es el único momento que me pueden ver. Entonces, ¿para qué me metí a esto? El consejo que les doy es que no le nieguen un video ni una foto a nadie".

El artista vallenato hizo un llamado a sus colegas del medio artístico, instándolos a no negar un video o una foto a sus seguidores, incluso en momentos difíciles. Reconoció la dificultad de complacer a todos al mismo tiempo, pero pidió comprensión a sus fanáticos. "Somos seres humanos, y a mí me gusta que me vean como ser humano. No me interesa que me vean como famoso, sino que escuchen mis canciones", concluyó Manjarrés.

Este revelador episodio deja al descubierto la complejidad de la vida de un artista y la necesidad de equilibrar la fama con la intimidad, especialmente en momentos tan sensibles como el entierro de un ser querido.

Revive la entrevista completa acá:

