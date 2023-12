Peter Manjarrés fue tildado de loco por intentar destronar a Diomedes con una canción de cumpleaños

En medio de la entrevista que Peter Manjarrés concedió a La Kalle a través del video Pódcast 'Ke Chimba Conocerte', el reconocido artista de vallenato, reconoció que en muchas oportunidades lo tildaron de "loco" por su intento de hacer una canción de cumpleaños que pegara al estilo del famoso tema de cumpleaños de la leyenda Diomedes Díaz, Muy a su estilo abordó los comentarios y juzgamientos que recibió y defendió su posición en la escena musical.

Como preámbulo a esta situación el cantante aseguró que no es 'monedita de oro' para caerle bien a todos y que su legado más grande son sus éxitos musicales.

"Yo siempre he dicho que uno tiene que coger las cosas buenas de todos. No somos perfectos, yo tengo mis defectos también, pero aquí le digo que yo no le he hecho mal a nadie. Mi carrera ha sido con música, me defiendo con un legado de éxitos", expresó el artista con seguridad.

Manjarrés destacó la importancia de dejar un buen ejemplo para las nuevas generaciones y afirmó que no busca ser el mejor, sino ser recordado como un caballero sin escándalos. El vallenatero resaltó su éxito en la industria, con más de 30 éxitos y la bendición de cantar más de dos horas sin repetir una canción.

"Hacer mis canciones es mi satisfacción, como la canción 'Que Dios te bendiga de cumpleaños'. Esa canción es mi legado", afirmó Manjarrés, despejando los comentarios donde en muchas ocasiones le dijeron que jamás lograría posicionar una canción así. El artista reveló que la inspiración para la canción provino de la crítica inicial que recibió, siendo tachado de "loco" en su natal Valledupar.

Al explicar la génesis de la canción, Manjarrés compartió: "Cuando hago esta canción, me inspiré en Diomedes Díaz, en Valledupar hay algo mágico. Somos muy críticos, y cuando salió 'Que Dios te bendiga', me tildaron de loco. Pero conozco a mi gente, me quedé tranquilo".

El vallenatero comparó su situación con la de otros artistas, como Silvestre Dangond, que también enfrentó críticas en el pasado. Manjarrés aconsejó a las nuevas generaciones a no desanimarse y seguir haciendo música de calidad.

"La música es bendita. Cuando haces buena música, en cualquier momento revienta", dijo el artista, señalando el éxito tardío de "Dios te bendiga", que ganó popularidad años después de su lanzamiento en 2002.

Manjarrés reflexionó al respecto destacando el impacto de su canción en plataformas digitales como TikTok y YouTube, subrayando su crecimiento continuo, y reiterando que su objetivo es dejar un legado musical positivo para las futuras generaciones.

"Es que yo no reemplacé la canción de Diomedes, yo lo que hice fue oxigenar con una canción que nada más había una sola de cumpleaños. La canción de Diomedes para mí no tiene comparación, está fuera de concurso, pero mira hasta dónde ha llegado mi canción, es la más viral en TikTok de la música vallenata, si hablamos de YouTube, que no tiene video solamente es Lyric, tiene más de 150 millones de reproducciones y está llegando a los 200 millones pero solo tiene tres años el video", puntualizó.

Reviva acá la entrevista completa acá:

