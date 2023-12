El vallenato está en cuidados intensivos: Peter Manjarrés

El reconocido cantante de vallenato, Peter Manjarrés, expresó, ante los micrófonos de La Kalle, su preocupación sobre el estado actual del género, asegurando que el vallenato se encuentra en "cuidados intensivos", pero desmintiendo afirmaciones de que su completa desaparición será pronto.

En una entrevista reveladora, para nuestro video pódcast 'Ke Chimba Conocerte', Manjarrés compartió sus pensamientos sobre la evolución del vallenato en la era digital y la importancia de mantener viva la esencia del género.

"El vallenato no está muerto, lo que pasa es que estamos viendo una época digital donde hay muchos géneros", afirmó Manjarrés, abordando la realidad de un panorama musical saturado de opciones. "A veces me molesta cuando alguien dice que el vallenato no es lo mismo. Yo sé que tú dices eso por el reflejo de los demás, que dicen que ya el vallenato no es como antes".

El cantante reconoció las transiciones que ha experimentado el vallenato a lo largo del tiempo y la pérdida de figuras icónicas como Martín Elías y Kaleth Morales, así como la partida de Diomedes Díaz, eventos que según Manjarrés han colocado al género en una situación crítica. "Eso duele y fractura el género, eso lo pone en cuidados intensivos, pero el vallenato tiene algo, tiene las bases".

Manjarrés destacó la importancia de las raíces del vallenato, subrayando que a pesar de los desafíos, el género mantiene su esencia única. "Cuando podríamos decir que el vallenato se acabó es cuando nosotros, los vallenatos, no saliéramos a tocar un fin de semana, ahí sí podemos decir que se acabó", expresó el cantante. "Pero nosotros, todos los fines de semana, tocamos, sea Peter Manjarrés o sea el que sea toca".

El artista hizo un llamado a la continuidad y la resistencia en el vallenato, enfatizando que, a pesar de las críticas y cambios en la escena musical, el género persiste gracias al compromiso de los artistas que siguen llevando su música a los escenarios cada fin de semana.

Con estas declaraciones, Peter Manjarrés plantea un llamado de atención sobre la salud del vallenato, instando a la reflexión sobre su evolución y la importancia de preservar su esencia en un entorno musical en constante cambio.

Vea la entrevista completa acá:

