Peter Manjarrés reconoce que es el segundo artista vallenato que más cobra; ¿Quién es el primero?

En una entrevista exclusiva con nuestro video jockey, Jhon Carrero, para el video pódcast de La Kalle 'Ke Chimba Conocerte', el reconocido cantante de vallenato, Peter Manjarrés, sorprendió al revelar que es el segundo artista de este género con la tarifa más alta por un espectáculo. En un tono cauteloso, Manjarrés compartió detalles sobre su posición en la escena musical y los factores que influyen en la fijación de sus honorarios.

"Yo soy un cantante que tengo una tarifa. No voy a decir los precios por seguridad, pero puedo decir que soy el segundo cantante de vallenato que cobra más", afirmó Manjarrés en la entrevista. La declaración dejó a muchos seguidores intrigados sobre quién podría ser el primer cantante con una tarifa aún más elevada.

Cuando Carrero preguntó si el primer lugar lo ocupaba Silvestre Dangond, Manjarrés respondió de manera enigmática: "No voy a decir eso por seguridad, pero lo que te puedo decir es que cuando uno está comenzando, uno es más asequible". Esta declaración sugiere que la tarifa de un artista puede variar según su posición y reconocimiento en la industria.

Publicidad



Manjarrés ofreció una perspectiva interesante sobre la dinámica del mercado, señalando que los artistas más jóvenes pueden tener tarifas más bajas debido a su fase inicial en la carrera. "Un chico de los de ahora, que tiene no sé cuántas presentaciones, puede estar cobrando treinta o cuarenta millones de pesos en diciembre; un pelado asequible, pero ya es una persona que pasa el umbral", explicó el cantante.

El artista también compartió su enfoque equilibrado hacia su carrera y la importancia de cuidar su salud y tiempo personal. "Nosotros ya vivimos esa época, y esto (tocándose la garganta) pasa factura. Hay que cuidarla y también darle tiempo a la familia, tener calidad de tiempo, y eso es lo que hago yo", afirmó Manjarrés.

Respecto a su disposición para presentaciones gratuitas, Manjarrés destacó su motivación más allá del dinero. "No hago las cosas por dinero, hago las cosas por pasión. No se le puede olvidar a uno ser agradecido. Me gusta más la palabra agradecido que humilde", expresó el cantante, enfatizando la importancia de la gratitud en la industria musical.

Publicidad

Con estas declaraciones, Peter Manjarrés ofrece una visión única de su perspectiva sobre tarifas, gratitud y la naturaleza cambiante del mercado de la música vallenata.

Reviva acá la entrevista completa:

Te puede interesar: Detrás de cámaras de Retóxicos: los mejores momentos del reality