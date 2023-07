Modelo Valeria Duque rompe el silencio sobre Raw Alejandro; la señalan de amante

Una fuerte polémica se desató luego de que se confirmara el fin de la relación entre los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía , tras varios años de unión y luego de que fueran catalogados como una de las parejas más estables de la farándula.

Pero la polémica no fue solo el fin de la relación entre los artistas sino los presuntos motivos que llevaron a que el amor en esta pareja llegara a su fin; pues se dice que se dio en medio de una presunta infidelidad por parte de Rauw .

Además, algunos portales de chismes y entretenimiento revelaron las imágenes de una modelo colombiana asegurando que tendría una relación con el cantante y que sería el motivo de la ruptura .

Se trata de la modelo y creadora de contenidos colombiana Valeria Duque, quien tras la fuerte polémica desatada en redes sociales decidió romper el silencio y pronunciarse públicamente sobre los señalamientos y su supuesta cercanía con el puertorriqueño.

Por eso la colombiana, de 31 años, emitió un comunicado a través de su cuenta en Instagram en el que aseguró estar indignada por la desinformación que la involucra sentimentalmente con el cantante y en un supuesto caso de infidelidad.

Pues Valeria asegura que todo se trata de información falsa que además atenta contra su imagen y buen nombre, así como el de otras personas involucradas en el escándalo.

Duque asegura que aunque en principio hizo caso omiso a los rumores, se vio obligada a pronunciarse y desmentir los chismes debido a que el tema subió de nivel con acusaciones contra ella; la modelo además hizo una reflexión sobre la sociedad actual y el impacto negativo de las redes cuando se utilizan para difundir información "engañosa y malintencionada".

"Estuve ausente desde ayer porque considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas", inicia expresando Valeria en su comunicado.

Agrega que decidió "escribir por si acaso puedo generar algo de conciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad. Tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada”.

En el mismo escrito la modelo lamentó que sean especialmente mujeres las que salen a atacarla sin tener claridad de los hechos o confirmación de los rumores que la terminaron involucrando.

"Nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance. Mucho se habla de la salud mental, respeto y compasión por los demás, pero, tristemente, hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres, quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios", agregó.

La modelo además enfatizó que detrás de los comentarios malintencionados en redes sociales, hay personas que reflejan su maldad a través de las pantallas, propagando rumores y afectando la vida de otros".

"Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas", aseguró Valeria Duque al aclarar que no tiene ningún tipo de relación sentimental con el cantante Rauw Alejandro y aseguró tener la conciencia tranquila frente a las acuaciones.

Comunicado Valeria Duque / FOTO: Historia de Instagram Valeria Duque

