La reconocida influenciadora barranquillera Andrea Valdiri, quien se separó de Felipe Sarumahace más de un año, generó revuelo una vez más en las redes sociales al compartir sus inquietudes sobre las relaciones sentimentales. A pesar de la ostentosidad con la que celebraron su matrimonio, el amor entre ellos no fue suficiente y cada uno siguió caminos separados. Mientras Saruma parece haber encontrado una nueva pareja, Valdiri se mantiene soltera.

En sus recientes publicaciones de Instagram, donde cuenta con casi nueve millones y medio de seguidores, Valdiri expresó sus preocupaciones sobre la dificultad de mantener relaciones sentimentales duraderas, a pesar de conservar amistades y empleados de años. “Tengo a mis amigas de toda la vida, desde el colegio, y mis empleados, los que tengo, me duran años. Puedo decir que mala persona, Jesús, yo no soy… Pero no entiendo por qué no me duran los maridos (Risas). Machi, yo soy buena mujer”, comentó Valdiri en uno de sus videos.

La influenciadora mencionó, en tono de broma, que estaba recibiendo hojas de vida de hombres, pero que ahora prefería a aquellos un poco mayores, ya que no había tenido buenas experiencias con hombres más jóvenes. “Recibo hojas de vida, pero los voy a coger un poquito más grandes, no tan chiquitos. Es que me encanta el colágeno. Mira, por eso estoy así de bella”, dijo entre risas.

Valdiri también reflexionó sobre cómo su generosidad en las relaciones puede haber malacostumbrado a sus parejas. Sin embargo, se mostró firme en no cambiar su esencia y en seguir buscando a alguien que la valore tal como es. “Yo soy una mujer enamorada de la vida. Tengo mucho amor por dar”, declaró.

Necesito que ustedes me ayuden a resolver este interrogante, tengo a mis mejores amigas de toda la vida desde el colegio... y mis empleados los que tengo me duran años, puedo decir que mala persona Jesús yo no soy pero es que no entiendo por qué no me duran los maridos Andrea Valdiri

Publicidad

Sus seguidores reaccionaron con humor a sus declaraciones, con algunos incluso enviando sus propias hojas de vida en tono de broma. A pesar de sus desafortunadas experiencias amorosas, Valdiri sigue esperanzada en encontrar al amor de su vida.

En medio de las risas y los comentarios jocosos, varios usuarios de las redes sociales no tardaron en hacer comentarios sobre sus palabras, mostrando que la influenciadora sigue siendo un tema de interés y conversación en el ámbito digital: "es triste, pero tener demasiada energía masculina no nos favorece como mujeres", "Que triste que ya nada es como antes", "Andrea todavía estamos con lo de Omar Geles, tú espera para después", son algunos de los comentarios.

Publicidad

Puedes ver: Juancho de la Espriella tuvo que prestarle su acordeón a Diomedes Díaz para una foto