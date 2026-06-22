“No me sentía cómodo”: Revelación de Maluma sobre por qué dio la espalda al sueño americano

El cantante colombiano, Maluma decidió romper el esquema; durante varios años se creyó que para alcanzar la cima del éxito era necesario conquistar el mercado de los Estados Unidos.

Esta especie de "regla no escrita" dictaba que, para entrar con fuerza en esa industria, era obligatorio empezar a cantar en inglés, suavizar los sonidos y ajustar la imagen para agradar a una audiencia global mucho más amplia.

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Sin compartir esa visión, Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, decidió mantenerse fiel a su esencia. Según contó el propio artista, durante distintos momentos de su carrera recibió constantes "recomendaciones" para cambiar su identidad artística y ajustarse a los estándares del mercado estadounidense.



¿Por qué Maluma rechazó el sueño americano?

El cantante, que lleva más de diez años siendo una de las figuras más visibles del género urbano, dice que la razón principal por la que rechazó el sueño americano fue por la falta de comodidad y la defensa de su autenticidad.

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Maluma reveló que diversas personas dentro de la industria le insistían en que debía cantar más en inglés y realizar cambios estructurales en su estilo y en su música para poder conectar con el público estadounidense. Ante estas propuestas, su postura fue firme: “Era algo con lo que no me sentía cómodo"

Para el intérprete de Medellín, seguir ese camino habría significado una ruptura con la esencia que le permitió conectar con millones de personas alrededor del mundo. Lejos de ver esta decisión como una oportunidad perdida o un error estratégico, él la considera una de las claves principales de su crecimiento internacional.

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Maluma sostiene que el éxito real no depende de abandonar la identidad cultural propia, sino de encontrar una manera auténtica de compartirla con el mundo. Por ello, eligió mantenerse fiel a la música y al idioma que lo definen

¿Qué es el "sueño colombiano" de Maluma y cómo define su etapa actual?

Hoy en día, el llamado “sueño americano” ya no representa los intereses profesionales del cantante. De hecho, el artista ha manifestado que su visión actual está mucho más alineada con lo que denomina el “sueño colombiano”. Esto implica que ya no ve las colaboraciones en Estados Unidos como una meta obligatoria en su agenda.

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Esta nueva postura se refleja claramente en su trabajo más reciente. En mayo de 2026, presentó su álbum titulado Loco x volver, un proyecto que ha sido descrito como un trabajo íntimo y profundamente conectado con sus afectos en Medellín y sus raíces colombianas.

Con esta producción, Maluma apuesta por fortalecer la esencia que lo llevó al reconocimiento global, sin modificar su identidad para conquistar nuevos mercados. El artista asegura sentirse “más latino que nunca” y enfoca su carrera en estrechar su conexión con la música latina, dejando de lado la necesidad de adaptarse para obtener aceptación internacional.

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