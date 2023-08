Ozuna le habría sido infiel a su esposa con reconocida actriz porno; filtraron conversaciones

Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido en el mundo artístico como 'Ozuna', ha compuesto diferentes canciones que lo han lanzado hacia la fama inminente. De ella ha podido gozar grandes lujos y generar una gran comunidad de admiradores que lo siguen a todas partes, sin embargo, recientemente se le están realizando fuertes acusaciones que podrían terminar con su estabilidad amorosa.

A pesar de que el hombre ha sostenido una larga relación con Taína Marie Meléndez, quien también es madre de sus dos pequeños hijos, desde el mes de octubre del 2022 habría estado involucrado con una actriz que se ha dedicado a generar contenido para adultos. Recientemente fue descubierto y expuesta su infidelidad través de un reconocido medio internacional.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a

El periodista y paparazzi, Jordi Martin, quien también ha revelado datos inéditos sobre la ruptura entre Shakira y Piqué, confesó que había presenciado el momento en el que Ozuna le rogaba a la exitosa modelo para sostener una relación con él, tras descubrir sus mentiras.

Publicidad

Según las declaraciones de Claudia, la relación inició a través de Instagram, medio por el cual se comunicaban y comenzaron a planear sus encuentros, aunque este le confirmó que: "El me decía que era una trabajadora de él, que no era su pareja. Simplemente trabajaba para él y era madre de sus hijos". Por tal razón, la mujer involucró sus sentimientos y no le puso problema a su amorío.

Sin embargo, una fuerte afirmación que realizó Jordi, fue que la pareja había tenido encuentros sexuales en un hotel en el que también se hospedada su esposa y su suegra, aunque hasta el momento, no ha sido comprobado. Al parecer, las declaraciones de la mujer se llevaron a cabo tras haberse encontrado inesperadamente con el cantante y su esposa, mientras actuaban como pareja, situación que la hizo sentir traicionada.

Te puede interesar: Abuelita recibe emotiva recompensa por su ayuda desinteresada