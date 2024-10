Pipe Bueno se pronuncia tras advertencia a hombre agresor: "Te volvemos m..."

En medio de su más reciente presentación en el Lagoon Fest , el pasado 19 de octubre, Pipe Bueno protagonizó un incidente que se volvió viral en redes sociales.

El cantante de música popular, conocido por temas como 'Cupido Falló', detuvo su concierto al notar un altercado entre algunos asistentes, que incluía a una mujer aparentemente siendo agredida por un hombre.

Bueno, quien inicialmente pensó que la mujer estaba peleando con otra persona, pronto se dio cuenta de que la situación era mucho más grave. Según narró el artista, la mujer fue jalada del cabello por un hombre, lo que provocó la reacción inmediata del cantante desde el escenario.

El cantante no solo interrumpió el espectáculo, sino que lanzó una serie de amenazas verbales dirigidas al presunto agresor.

Publicidad

"A la mujer no se le toca. Sino, te volvemos mi***a, gono***a", gritó visiblemente molesto, instando al hombre a detener su comportamiento.

La reacción agresiva de Pipe Bueno fue captada por el público en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Publicidad

Aunque muchos aplaudieron la postura del cantante en defensa de la mujer, otros criticaron su forma de actuar, calificándola de violenta. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, con opiniones divididas sobre si la actitud de Bueno fue adecuada o si perdió el control.

Así fue la disculpa de Pipe Bueno ante su reacción en el concierto

Tras la difusión de los videos y la controversia generada, Pipe Bueno decidió dirigirse a sus seguidores a través de un video en Instagram para explicar lo sucedido.

El cantante admitió haber consumido alcohol antes del incidente, lo que, según él, influyó en su reacción. “Tenía unos tragos encima, era el segundo show del día, y pues me dio rabia, y fue cuando dije un montón de palabras que, la verdad, me da hasta pena”, comentó en su disculpa pública.

En su mensaje, el intérprete también reconoció que, aunque su intención fue defender a la mujer agredida, no se siente orgulloso del lenguaje que utilizó en ese momento. “Me disculpo de verdad por las palabras que utilicé, no me siento orgulloso de eso. Soy papá, hermano e hijo, y eso no fue lo que me enseñaron en la casa”, añadió Bueno.

Publicidad

El cantante subrayó que el respeto hacia las mujeres es una prioridad para él, y que este tipo de situaciones no deberían ocurrir en sus shows.

A pesar de sus disculpas, las reacciones continuaron dividiéndose entre quienes lo apoyaron por su caballerosidad y quienes lo criticaron por el tono agresivo que empleó.

Publicidad

El evento en el que ocurrió el incidente, Lagoon Fest 2024, se llevó a cabo en el parque acuático Piscilago, en Melgar.

Además de Pipe Bueno, participaron otros artistas como Juan Duque, Fruko y Sus Tesos, y Don G. El festival, que combinó música en vivo con atracciones acuáticas, quedó opacado por el momento protagonizado por el cantante caleño.

@pipebueno97 Hablemos de lo que paso el fin de semana !! Y pilas que nos vemos el 13 de Diciembre en el MOVISTAR ARENA ! ♬ sonido original - pipebueno

Mira también: Pipe Bueno detuvo una pelea en pleno concierto y casi se "sale de los chiros"