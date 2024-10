Rafael Santos y los lujosos regalos que recibía de Diomedes Díaz; ¿damas?

En una reciente entrevista para el programa 'Kallenatiando' de La Kalle, Rafael Santos, hijo del legendario cantante Diomedes Díaz, abrió su corazón para compartir algunos de los momentos más íntimos que vivió junto a su padre.

Rafael Santos, quien siempre ha recordado a su padre como un hombre noble y cariñoso, mencionó que su relación con Diomedes era más que la de un simple padre e hijo: "Éramos como mejores amigos".

Relató que Diomedes era una persona muy detallista y que siempre se esforzaba por estar presente en sus cumpleaños, asegurándose de preguntarle qué quería como regalo.

Una de las revelaciones más sorprendentes fue el recuerdo de un día en el que Diomedes le envió "whisky, mariachis y… compañías afectivas", aludiendo entre risas a la posibilidad de que su padre, en una muestra de su peculiar estilo, le hubiera enviado damas de compañía.

Publicidad

Aunque dejó en duda si esta anécdota era completamente cierta, la broma reflejó la naturaleza jocosa y cercana de su relación.

Una de las celebraciones más especiales que recordó fue la última que compartieron en Valledupar, aunque confesó entre risas que debido a la cantidad de alcohol, apenas recuerda los detalles de ese día.

Publicidad

Además de hablar de su padre como un gran cantante, Rafael también compartió aspectos más personales.

Entre risas y nostalgia, Rafael Santos dejó claro que la ausencia de su padre sigue siendo difícil de sobrellevar: "Yo no he aprendido a estar sin él, mi papá me llenaba la vida".

Así, mientras trabaja en su música y mantiene vivo el legado de Diomedes, sigue recordando con cariño esos momentos únicos que compartieron, donde la música, el amor y las anécdotas siempre estarán presentes.