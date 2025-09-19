Reconocida presentadora de Noticias Caracol y Show Caracol está en UCI tras crítica cirugía

La periodista y presentadora Claudia Lozano, uno de los rostros más familiares de la televisión colombiana gracias a su larga trayectoria en medios y su rol en Noticias Caracol y Show Caracol, fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica en Bogotá.

Según la información revelada por el periodista Ariel Osorio, conocido como 'El Gordo Ariel', en su programa La Corona TV, la presentadora antioqueña fue sometida a una cirugía abdominal de alta complejidad el pasado jueves. El procedimiento se prolongó por más de siete horas.

Lamentablemente, la magnitud de la operación derivó en serias complicaciones, lo que forzó su traslado a cuidados intensivos el viernes, donde su pronóstico permanece reservado.

La situación se ha complicado debido a la ausencia de sus padres, quienes no han podido acompañarla físicamente en este momento crítico.

Osorio relató que la madre de Lozano no logró viajar a Bogotá, y su padre fue operado en Medellín el sábado, impidiéndoles estar cerca de su hija en medio de su recuperación.

Esta no es la primera vez que Claudia Lozano enfrenta una situación médica de alto riesgo.

Meses atrás, la presentadora de entretenimiento ya había superado un momento crítico cuando fue diagnosticada con trombosis venosa profunda. Inicialmente, la comunicadora notó un dolor leve en la parte baja de la espalda que se irradiaba hacia la pierna y la cadera.

Aunque al principio intentó aliviar los síntomas con analgésicos, una mañana notó que su pierna izquierda estaba considerablemente más hinchada que la derecha, y su tobillo también presentaba inflamación. La alarma fue total cuando observó varios moretones en la parte posterior de ambas piernas.

Tras contactar a su médico, fue enviada de inmediato a la Clínica Santa Fe, donde se confirmó la trombosis venosa profunda. Esta condición, potencialmente mortal si no se trata a tiempo, requirió una cirugía de urgencia.

Durante el procedimiento, los médicos lograron extraer múltiples coágulos de sangre. Afortunadamente, estos coágulos no migraron hacia los pulmones, lo que habría causado un posible infarto pulmonar. El periodista Osorio enfatizó la gravedad de esa situación, asegurando que Claudia Lozano estuvo "a un pelo de una tragedia".

En aquella ocasión, la pronta reacción médica fue vital. Lozano se recuperó y regresó a su trabajo en Noticias Caracol, aunque con ciertas restricciones médicas, como la prohibición de usar tacones.

Ahora, la figura de Show Caracol se enfrenta a un nuevo y complejo desafío de salud, con todo el gremio periodístico unido a la espera de noticias favorables sobre su recuperación.

