Inscripciones en Universidad Distrital 2026: fecha, pasos y link para registrarte

Tras el cierre académico del 2025, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas anunció la apertura del proceso de inscripción para quienes deseen estudiar con la institución educativa en el primer semestre del 2026, por lo cual presentó su paso a paso para los nuevos aspirantes.

El proceso con la Universidad Distrital arranca con el pre registro en la página oficial. Luego, se solicitan datos personales y un correo electrónico vigente, al que será enviada una contraseña que permitirá acceder al sistema con el documento de identidad.

Ya con la clave, el aspirante podrá generar un recibo de pago correspondiente al derecho de inscripción, el cual tiene valor fijado en 142.400 pesos. Este trámite se puede realizar mediante la plataforma de PSE o en oficinas del Banco de Occidente, además la institución aclara que de hacerse de forma presencial se debe llevar el recibo en formato láser.

Una vez realice el pago es necesario esperar hasta 12 horas para que la transacción quede registrada en el sistema de la Universidad Distrital. Una vez suceda esto, los aspirantes deben ingresar al portal para verificar la información personal y completar el formulario de inscripción, el cual pide número de registro y resultados del examen ICFES Saber 11, información del colegio de procedencia, fecha de expedición del documento de identidad, dirección de residencia, grupo sanguíneo, entre otros.



¿Qué otros pasos se requieren para entrar a la Universidad Distrital?

Una vez se complete este procedimiento, el próximo 25 de noviembre de 2025 se publicarán la lista de los admitidos a través del apartado de admisiones de la universidad, para esto se necesita contar con el número de credencial asignado en el comprobante de inscripción.

Posteriormente, las personas admitidas tendrán plazo hasta el 4 de diciembre de 2025 para presentar la documentación requerida, entre los cuales se encuentran:

Fotocopia del diploma o acta de grado de bachillerato.

Certificación expedida por el colegio donde culminó estudios, en la que conste el valor de la pensión cancelada.

Certificado de estrato socioeconómico de la residencia de la persona responsable de los estudios, expedido por Planeación Distrital (SuperCADE) para quienes viven en Bogotá. En caso de residir en otra ciudad, el certificado debe ser emitido por la alcaldía local.

Declaración de renta o certificado de ingresos y retenciones de quien asume el pago de los estudios, en formato de la DIAN.

Fotocopia del documento de identidad.

Copia de los resultados del examen Saber 11.

Registro civil de nacimiento.

Certificado médico que acredite que el aspirante no padece condiciones que le impidan convivir en comunidad. Puede ser expedido por la EPS o un médico particular.



Ya con esta documentación, la Universidad Distrital expedirá un recibo de pago que incluye conceptos como seguro estudiantil, carnet y sistematización. Para el año 2026, la matrícula no tendrá costo, pero los valores adicionales ascienden a $143.935 en total. Tras esto, las clases se encuentran programadas para el 30 de enero de ese año. Si deseas consultar los programas académicos de la institución educativa mira el siguiente enlace.

