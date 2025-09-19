Día del Amor y la Amistad: Mensajes ácidos para enviar a la amante de tu pareja

Publicidad
La complejidad emocional de una infidelidad se agrava en fechas como el Día de Amor y Amistad, un tiempo en el que socialmente se celebra la unión y el afecto.
Para la esposa que enfrenta la situación, dirigir un mensaje a la "amante de su marido" se convierte en un ejercicio delicado de comunicación que oscila entre la necesidad de desahogo y la preservación de la dignidad.
La elección del tono es crucial: se puede optar por el sarcasmo/ironía para liberar tensión con humor, o por la cordialidad/dignidad para establecer límites y procurar la paz.
Además, es importante recordar que este día particular ha sido asociado, en ciertos contenidos periodísticos, con la figura de la amante a través de símbolos curiosos, como la sugerencia de regalarle una "flor amarilla".
Para quienes eligen confrontar el dolor con agudeza y humor negro, el sarcasmo y la ironía permiten canalizar la rabia y la burla sin descender a una agresión directa, aunque el subtexto sea claramente ofensivo. Esta estrategia busca menos la comunicación con el tercero y más el desahogo personal.
Los mensajes irónicos se centran en desvalorizar la relación clandestina y la figura de la amante, usando metáforas de baja calidad o segunda mano. Se enfocan en resaltar que lo que ella recibe es lo "ajeno" o de "sobra".
"Gracias por recordarme que hasta los mejores menús incluyen postres baratos", o "Ojalá tu “amor y amistad” dure lo mismo que una batería de imitación".
En contraste, la opción de mantener la cordialidad y la dignidad se centra en el autocuidado, la paz y el establecimiento claro de límites. El objetivo es desvincularse emocionalmente y desear, desde la distancia, una mejor vida para el tercero, priorizando la propia tranquilidad.
