Día del amor y amistad: esta es la flor amarilla que deberías regalarle a tu amante

Día del amor y amistad: esta es la flor amarilla que deberías regalarle a tu amante

En el Día del amor y la amistad, sorprende a tu persona especial con una flor amarilla llena de significado. Descubre cuál es la indicada y por qué representa algo especial.

Foto: imagen creada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de sept, 2025