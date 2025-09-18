Día del amor y amistad: esta es la flor amarilla que deberías regalarle a tu amante

El Día de Amor y Amistad se celebra cada tercer sábado de septiembre, es una fecha especial para expresar afecto a seres queridos. Ocasión donde se popularizó la costumbre de regalar flores amarillas debido a que simboliza paz, armonía y prosperidad, se ha vuelto especialmente popular entre los jóvenes.

La fascinante tradición de las flores amarillas tiene sus raíces en la popular telenovela juvenil argentina "Floricienta", emitida entre 2004 y 2005, esto gracias a su icónica canción "Flores Amarillas" y el anhelo de la protagonista por recibir un ramo de estas de su amado, caló profundamente en una generación.

Puedes leer: ¿Solo se le regala flores amarillas a la esposa o también a la amante en amor y amistad?



Este deseo se viralizó en plataformas como TikTok, donde miles de usuarios recrean anualmente la espera de su ramo amarillo. Además, el color amarillo, asociado con el optimismo, la amistad, la prosperidad y la luz del sol en diversas culturas, ha consolidado este fenómeno cultural.



¿Cuál es la flor amarilla ideal para tu amante en el día de Amor y Amistad?

Cuando se busca un regalo que transmite afecto y alegría en una relación fuera de lo convencional, es crucial elegir una flor que simboliza la pasión, la satisfacción o el cariño sin implicar necesariamente un compromiso de larga duración o la fidelidad que se asocia con un vínculo principal.

Por lo cual, las Mini Rosas amarillas son una excelente opción, debido a que simbolizan cariño y ternura, y son ideales si la relación tiene poco tiempo de haber iniciado o se basa en un disfrute mutuo y una conexión especial que se valora por sí misma. Su tamaño y significado las hacen un detalle encantador para el día de Amor y Amistad.

Sumado a esto, si buscas qué tipo de flores amarillas regalar en esta celebración a tu persona especial, las opciones son variadas, cada una con un significado especial:

Publicidad

• Girasoles: Son perfectos para quienes tienen una vibra positiva, llenos de felicidad y vitalidad. Simbolizan el amor y la admiración hacia la pareja.

• Rosas amarillas: Ideales para personalidades alegres y para relaciones sentimentales basadas en la amistad y el compañerismo. Son un acierto si tu amor tiene una personalidad fuerte, valiente, optimista y centrada.

Publicidad

Puedes leer: ¿Te pueden despedir del trabajo por ser 'amargado' y no jugar amigo secreto?

• Tulipanes amarillos: Transmiten elegancia, luminosidad y alegría. Son adecuados para parejas con una personalidad radiante, serenas, tiernas e inocentes. Simbolizan un amor verdadero, estable y duradero.

• Gerberas amarillas: Si tu persona favorita ilumina tu día, un ramo de gerberas es la opción perfecta. Simbolizan creatividad, timidez, cariño, afecto, positivismo y la búsqueda de ser comunicativo.

• Liliums amarillos: Elegantes y hermosas, estas flores significan un inmenso amor, estabilidad, gratitud y alegría mutua. Son ideales si buscas brindar señales de amor, especialmente si su sonrisa ilumina la habitación.

• Margaritas amarillas: Pequeñas y finas, encarnan la fidelidad, el respeto, el amor sincero y la lealtad. Se recomiendan para parejas que han asumido un compromiso reciente y para quienes admiran la belleza e inocencia interior y exterior.

Publicidad

• Mini rosas amarillas: Son excelentes si la relación se basa en una fuerte amistad y una gran conexión de pareja. Demuestran alegría y entera satisfacción por lo compartido, simbolizando cariño y ternura, siendo ideales para el inicio de una relación.

• Astromelias amarillas: Estas flores peruanas son ícono de la confianza, una base esencial para cualquier relación exitosa. Un símbolo de gratitud y aprecio, perfectas en combinación con otras flores.

Publicidad

En Colombia, la flor amarilla más popular es el crisantemo en el día de Amor y Amistad. Esta destaca por su belleza y durabilidad, lo que la convierte en una de las favoritas para regalar, especialmente en esta fecha. Su color vibrante simboliza alegría, amistad y esperanza, valores muy apreciados en los gestos de afecto.

