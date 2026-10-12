Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
PICO Y PLACA REGIONAL
PALABRAS LA MIJITA
¿LOS ESPEJOS SON PORTALES?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Revelan carta que Lina Marulanda escribió antes de morir; su mamá contó qué decía

Revelan carta que Lina Marulanda escribió antes de morir; su mamá contó qué decía

La mamá de Lina Marulanda recordó una carta que la presentadora le mostró antes de morir y reveló las emotivas palabras que intercambiaron.

carta-lina-marulanda-mama-beatriz-cuartas.jpg
Beatriz Cuartas recordó en una entrevista el fragmento de la carta que Lina Marulanda le mostró antes de morir y las palabras que intercambiaron.
/Foto: / IA (imagen de referencia)/ Lina Marulanda - Instagram
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

La muerte de Lina Marulanda, ocurrida el 22 de abril de 2010 en Bogotá, dejó un profundo dolor entre sus familiares, amigos y seguidores. Años después de su fallecimiento, algunos detalles de los últimos momentos de la reconocida presentadora colombiana volvieron a despertar interés, especialmente por los recuerdos que compartieron su mamá y su hermana sobre los escritos que dejó.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

En 2011, Beatriz Cuartas, madre de la comunicadora, concedió una entrevista a la revista Cromos en la que recordó una conmovedora conversación que tuvo con su hija. Según relató, Lina le mostró un pequeño fragmento de una carta en la que expresaba sus sentimientos y les pedía perdón a sus seres queridos.

Publicidad

Últimas noticias

¿Qué dijo Karina García después de hablar Kris R sobre su relación?
Farándula

Karina García habla tras las palabras de Kris R sobre su relación: “Pasan cositas”

Karol Samantha y Epa Colombia en foto juntas tras el conmovedor mensaje sobre la situación legal de la influencer
Farándula

El conmovedor mensaje de Karol Samantha sobre la posible salida de Epa Colombia

Puedes leer: Salen a la luz imágenes inéditas del funeral de Lina Marulanda, 16 años después de su muerte

“Ella sí me mostró, pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”, aseguró Beatriz Cuartas en la entrevista.

Aunque este relato permitió conocer una parte del mensaje que Lina había escrito, no significa que se haya divulgado la carta completa. Lo que se conoce públicamente corresponde al fragmento que su mamá recordó y compartió con la revista.

Te puede interesar

MinTrabajo aclara si habrá reducción del salario mínimo en 2026
Nación

¿Se reduce el salario mínimo en Colombia? Gobierno de De la Espriella se pronuncia

¿Qué pisos sufren más daños en un terremoto? Descubre el impacto según la altura
Información de servicio

¿Qué pisos sufren más daños en un conjunto residencial durante un terremoto?

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

El diario de Lina Marulanda y sus reflexiones sobre el amor y la soledad

En aquella entrevista también habló Paulina Marulanda, hermana de la presentadora, quien tuvo la oportunidad de leer las memorias que Lina escribía en un diario personal. Sus páginas contenían reflexiones sobre los sentimientos, la soledad y la manera en que la falta de afecto puede influir en la vida de una persona.

Publicidad

“Todo el tiempo habla del amor y de la soledad. También escribe de cómo la falta de amor va afectando a una persona, sin que la otra se dé cuenta. Ella habla mucho de eso, hace mucho énfasis en el amor, en el vacío, en la soledad. Lo que vivió ella”, contó su hermana a Cromos.

El último deseo de Lina Marulanda

El diario de la presentadora también le permitió a su familia conocer algunos de los proyectos que quería emprender. De acuerdo con el testimonio de su hermana, Lina había dejado por escrito varias ideas que esperaba desarrollar, entre ellas crear un negocio, escribir un diario, fundar un instituto contra la depresión y estudiar Derecho.

Publicidad

Puedes leer: Iván Lalinde recuerda a Lina Marulanda con emotiva foto; se cumplen 14 años de su fallecimiento
“Ella dejó escrito, no es que yo lo diga, que quería poner su MisceLina (un negocio), escribir su diario, poner un instituto contra la depresión y estudiar abogacía, porque ella decía que uno, muchas veces por ignorancia, comete muchos errores”, añadió Paulina Marulanda en su conversación con la revista Cromos.

Las palabras de su mamá y su hermana permitieron conocer algunos fragmentos de los escritos de Lina Marulanda y los planes que tenía para su futuro. A través de estos testimonios, su familia compartió recuerdos personales de la comunicadora, cuya trayectoria en la televisión colombiana sigue siendo recordada por sus seguidores.

Relacionados

Chismes de famosos

Muertes de famosos