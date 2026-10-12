Revelan carta que Lina Marulanda escribió antes de morir; su mamá contó qué decía

La muerte de Lina Marulanda, ocurrida el 22 de abril de 2010 en Bogotá, dejó un profundo dolor entre sus familiares, amigos y seguidores. Años después de su fallecimiento, algunos detalles de los últimos momentos de la reconocida presentadora colombiana volvieron a despertar interés, especialmente por los recuerdos que compartieron su mamá y su hermana sobre los escritos que dejó.

En 2011, Beatriz Cuartas, madre de la comunicadora, concedió una entrevista a la revista Cromos en la que recordó una conmovedora conversación que tuvo con su hija. Según relató, Lina le mostró un pequeño fragmento de una carta en la que expresaba sus sentimientos y les pedía perdón a sus seres queridos.

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“Ella sí me mostró, pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”, aseguró Beatriz Cuartas en la entrevista.



Aunque este relato permitió conocer una parte del mensaje que Lina había escrito, no significa que se haya divulgado la carta completa. Lo que se conoce públicamente corresponde al fragmento que su mamá recordó y compartió con la revista.

El diario de Lina Marulanda y sus reflexiones sobre el amor y la soledad

En aquella entrevista también habló Paulina Marulanda, hermana de la presentadora, quien tuvo la oportunidad de leer las memorias que Lina escribía en un diario personal. Sus páginas contenían reflexiones sobre los sentimientos, la soledad y la manera en que la falta de afecto puede influir en la vida de una persona.

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“Todo el tiempo habla del amor y de la soledad. También escribe de cómo la falta de amor va afectando a una persona, sin que la otra se dé cuenta. Ella habla mucho de eso, hace mucho énfasis en el amor, en el vacío, en la soledad. Lo que vivió ella”, contó su hermana a Cromos.

El último deseo de Lina Marulanda

El diario de la presentadora también le permitió a su familia conocer algunos de los proyectos que quería emprender. De acuerdo con el testimonio de su hermana, Lina había dejado por escrito varias ideas que esperaba desarrollar, entre ellas crear un negocio, escribir un diario, fundar un instituto contra la depresión y estudiar Derecho.

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“Ella dejó escrito, no es que yo lo diga, que quería poner su MisceLina (un negocio), escribir su diario, poner un instituto contra la depresión y estudiar abogacía, porque ella decía que uno, muchas veces por ignorancia, comete muchos errores”, añadió Paulina Marulanda en su conversación con la revista Cromos.

Las palabras de su mamá y su hermana permitieron conocer algunos fragmentos de los escritos de Lina Marulanda y los planes que tenía para su futuro. A través de estos testimonios, su familia compartió recuerdos personales de la comunicadora, cuya trayectoria en la televisión colombiana sigue siendo recordada por sus seguidores.