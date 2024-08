Revelan video de Dayana Jaimes impidiendo que Martín Elías saludara; se defendió

La partida del cantante Vallenato Martín Elías sigue dejando en muchos un vacío que no se llenara, por lo que su imagen y legado siguen presentes en su familia y seguidores. Un video antiguo de Dayana Jaimes y Martín Elías, compartido recientemente en redes sociales, ha generado controversia y críticas entre los internautas. En el clip, se observa a la pareja llegando a la fiesta de cumpleaños del famoso ‘Cacique de La Junta’, Diomedes Díaz.

Lo que llamó la atención de los usuarios fue la aparente actitud controladora de Jaimes, quien según algunos, no permitió que Martín saludara a los invitados ni que las personas se acercaran a él. Ante la ola de comentarios negativos y especulaciones, Dayana Jaimes decidió aclarar la situación a través de su cuenta de Instagram.

En respuesta a una seguidora que le preguntó sobre el incidente, Jaimes desmintió categóricamente las acusaciones y explicó: “La gente y sus supuestos imaginarios y locuras. Tú puedes ver un video y lo puedes interpretar de diferentes maneras. ¿Yo prohibirle a Martín que salude a alguien? ¡Esto sería lo último, lo último!”

Jaimes continuó su defensa subrayando que nunca intentó controlar a Martín Elías. “Para nada, yo no era así. Ustedes creen que yo cogía a Martín y lo manejaba a mi manera. No, están muy equivocados. Martín era una persona de temperamento y lo respetaba muchísimo, porque soy de esas mujeres que me gusta que el hombre sea el amo y dueño del hogar”, agregó.

El video, que se ha vuelto viral, ha despertado una mezcla de indignación y curiosidad entre los seguidores del difunto cantante vallenato. Sin embargo, las palabras de Dayana Jaimes buscan aclarar los malentendidos y mostrar una imagen más precisa de su relación con Martín Elías.

Esta no es la primera vez que Dayana Jaimes enfrenta críticas públicas sobre su vida personal. Desde el fallecimiento de Martín Elías, Jaimes ha sido un tema recurrente en las redes sociales y en los medios, con muchos seguidores interesados en cada detalle de su vida y su relación con el cantante.

