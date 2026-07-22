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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Se acabó el romance? Egan Bernal y Mafe Motas habrían puesto fin a su relación

¿Se acabó el romance? Egan Bernal y Mafe Motas habrían puesto fin a su relación

La pareja mantuvo una relación desde finales de 2020, en plena pandemia por COVID-19, que durante varios años fue ampliamente elogiada por sus seguidores en redes sociales.

El ciclista colombiano Egan Bernal abrazando por los hombros a su pareja Mafe Motas mientras ambos ríen sonrientes
Crecen los rumores sobre un posible fin de la relación entre el ciclista Egan Bernal y Mafe Motas tras recientes movimientos en sus redes sociales
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

El ciclista colombiano Egan Bernal vuelve a ser tema de conversación, aunque esta vez no por su desempeño deportivo, sino por su vida personal.

Según reveló recientemente el programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, el campeón del Tour de Francia habría terminado su relación sentimental con la veterinaria María Fernanda 'Mafe' Motas. De acuerdo con fuentes cercanas citadas por el programa, la ruptura se habría producido hace varios meses.

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Bernal y Motas fueron una de las parejas más reconocidas del deporte colombiano desde que iniciaron su relación a finales de 2020, en plena pandemia. Durante varios años, su noviazgo fue ampliamente elogiado por sus seguidores en redes sociales, quienes los consideraban una de las parejas más sólidas del ámbito deportivo.

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Sin embargo, según la información divulgada por el programa, ambos habrían decidido poner fin a la relación y continuar sus caminos por separado.

¿Por qué habrían terminado Egan Bernal y Mafe Motas?

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Las versiones conocidas hasta ahora apuntan a que la ruptura estaría relacionada con diferencias surgidas alrededor de un proyecto empresarial liderado por Bernal en el sector de Patios, en Bogotá, también ubicado en la vía hacia La Calera.

De acuerdo con los presentadores Frank Solano y Mary Méndez, la salida de varios inversionistas habría complicado el desarrollo del negocio, situación que generó tensiones entre la pareja al asumir la administración del proyecto. Estas dificultades, tanto económicas como de gestión, habrían afectado la relación.

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Los rumores sobre el distanciamiento cobraron fuerza en las últimas semanas luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram y eliminaran las fotografías que compartían juntos en sus perfiles.

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Además, el presentador Carlos Giraldo aseguró que una fuente le confirmó que María Fernanda Motas ya retiró sus pertenencias del apartamento que compartía con el ciclista.

Pese a la separación, La Red afirmó que la decisión se tomó en buenos términos y que ambos mantienen una relación de respeto.

Cabe recordar que Motas fue una figura fundamental en la recuperación de Egan Bernal tras el accidente que sufrió en enero de 2022, cuando entrenaba en carreteras de Cundinamarca. Asimismo, en 2021 la pareja enfrentó rumores de una presunta infidelidad, situación que lograron superar en ese momento.

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Hasta ahora, ni Egan Bernal ni María Fernanda Motas se han pronunciado públicamente sobre la información. No obstante, según La Red, ambos habrían confirmado la separación de manera privada y manifestado su intención de mantener este asunto en la esfera personal.

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