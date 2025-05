Se conoció la cifra que Jessi Uribe le da a sus hijos mensualmente; “le dicen tacaño”

Recientemente se dio a conocer la elevada suma queJessi Uribe, reconocido cantante de música popular, debe entregar cada mes para el sostenimiento de sus cuatro hijos: Luna, Sarah, Alan y Roy, fruto de la relación que mantuvo durante 12 años con Sandra Barrios.

El artista debe transferir mensualmente 30 millones de pesos a su exesposa, quien tiene la custodia legal de los menores. Según lo determinado por un juez, esta cantidad debe ser repartida de forma equitativa entre los niños.

Cabe recordar que, durante la pandemia, Jessi Uribe fue duramente criticado en redes sociales por supuestamente desentenderse de sus hijos.

En ese momento, el intérprete de “Dulce pecado” respondió a las acusaciones asegurando que, aunque siempre ha cumplido con sus obligaciones económicas.

Las dificultades financieras derivadas de la cuarentena afectaron temporalmente su capacidad para mantener el mismo nivel de ayuda.

La polémica resurgió cuando usuarios en redes lo acusaron de ser “tacaño”. Ante los constantes comentarios negativos, el bumangués decidió aclarar la situación, revelando que mensualmente aporta 30 millones de pesos colombianos para cubrir las necesidades de sus hijos.

La revelación generó reacciones mixtas: muchos seguidores quedaron sorprendidos por la cantidad, mientras que otros reconocieron su compromiso financiero.

Sin embargo, también hubo quienes señalaron que el rol de padre va más allá del dinero, insistiendo en que "el dinero no garantiza ser un buen padre".

Esta es la suma de dinero que Jessi Uribe les da a sus hijos mensualmente. Foto: tomada de X @rechismes

¿Planea tener hijos con Paola Jara?

La vida personal de Jessi Uribe, y en especial su matrimonio con la también cantante Paola Jara, ha estado en el foco público por motivos ajenos a su carrera musical.

El inicio de su relación con Jara estuvo rodeado de controversia, ya que se dijo que dejó a su esposa por iniciar este nuevo romance, lo que generó rumores de infidelidad, los cuales Uribe ha negado en varias ocasiones.

Una pregunta que frecuentemente le hacen al cantante es por qué no ha tenido hijos con Paola Jara, con quien lleva cuatro años de relación y uno de matrimonio, considerando que ya es padre de cuatro.

Paola Jara abordó esta inquietud durante su participación en el programa de YouTube La sala de Laura Acuña. Allí confesó sus dudas respecto a la maternidad:

"No lo tengo claro aún. Es un tema que me ronda la cabeza, lo pienso mucho y todavía no tengo una respuesta definitiva. ¿Será que tengo miedo?"

Es una responsabilidad enorme, una decisión trascendental, y quizás por eso la he postergado. Lo hemos hablado con Jessi, él sí quiere.

"Me dice: ‘Amor, quiero un hijo contigo’, y yo le respondo sorprendida: ‘¿En serio?’”. Aunque Paola mantiene una relación cercana y cordial con los hijos de Jessi, con quienes comparte viajes y actividades de fin de semana, no parece estar completamente convencida de convertirse en madre por ahora.

