Paola Jara revela que sufre de calores en las noches, ¿le llegó la menopausia?

Durante su participación en el programa Tardes Famosas, emitido por La Kalle, Paola Jara dejó ver una faceta poco explorada de su vida personal.

Con la sinceridad que la caracteriza y en medio de una charla distendida, la artista reveló que últimamente los "sofocos" nocturnos se han convertido en parte de su rutina.

“Eso es reciente, yo creo que es la edad… o el matrimonio”, comentó entre risa s, haciendo referencia a su relación con el también cantante Jessi Uribe.

Con más de cuatro décadas de vida, la intérprete de música popular reconoció que estos episodios suelen despertarla en la madrugada y alterar su descanso. “Estoy arropada hasta la cabeza y, de un momento a otro, me da un sofoco brutal. Jessi me abraza y yo quedo atrapada”, relató divertida.

La conversación tomó un giro aún más íntimo cuando se sumó Arelys Henao, quien empatizó de inmediato con Jara . “Es difícil hallarse a esa edad”, aseguró, refiriéndose a los cambios térmicos inesperados. “Me pongo la chaqueta y al rato me la quito… no me hallo”, añadió con franqueza.

Paola Jara, Arelys Henao y Francy en Tardes Famosas de La Kalle Foto: La Kalle

Paola Jara, Francy y Arelys Henao revelan quién ha pensado en abrir un 'azul'

Pero no todo fue sobre calores y cobijas. En medio de la entrevista, el presentador Jhon Carrero sorprendió al trío con una pregunta que desató carcajadas en el estudio: “¿Alguna de ustedes ha pensado en abrir un 'azul'?”.

La respuesta más directa vino de Francy, quien sin titubeos soltó: “Para eso Dios nos dio un grande”, provocando una explosión de risas tanto en el set como entre las invitadas. Las tres coincidieron en que esa idea no está en sus planes.

Entre anécdotas graciosas y declaraciones personales , también hubo espacio para hablar de un tema que tocó fibras: las mascotas.

Paola Jara compartió que tiene tres Pomeranias llamados Coco, Turrón y Mía, aunque confesó que el más especial fue Coffee, su primer perrito.

“No sé qué pasó con él, pero lo que sentí con Coffee fue como si se hubiera ido un ser humano”, expresó con nostalgia.

Paola Jara, cantante de música popular Foto: Instagram @paolajarapj

Francy, en contraste, confesó su temor a los perros, una fobia que arrastra desde la infancia tras haber sido mordida tres veces. Mientras tanto, Arelys Henao relató con voz entrecortada la historia heroica de su perrita Muñeca, quien murió atropellada al intentar salvar a su sobrino.

La entrevista fue una montaña rusa emocional : entre carcajadas, recuerdos dolorosos y reflexiones sobre la madure z, Paola Jara y sus colegas dejaron claro que detrás de cada artista hay una mujer de carne y hueso que también vive, siente y cambia con el paso del tiempo.

