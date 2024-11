Silvestre Dangond dio fuerte regaño a su papá; todo quedó en video

Silvestre Dangond, reconocido cantante del género vallenato, se ha ganado el cariño de miles de seguidores gracias a su talento y el éxito de canciones como Las Locuras Mías , Cómo Lo Hizo , Niégame Tres Veces y Loco Paranoico.

Con reconocimientos como el Premio Lo Nuestro y el Latin Grammy, Silvestre Dangond no solo ha destacado por su música, sino que recientemente ha llamado la atención en redes sociales por un video viral donde regaña a su padre.

El cantante se encontraba en la grabación de un video musical cuando, en plena producción, llamó la atención a su padre frente a los presentes, utilizando un tono que parecía estar cargado de burla durante la grabación.

El padre de Silvestre no podía dejar el teléfono de lado, lo que llevó al cantante a llamarle la atención diciendo: " Papi, pero deja el teléfono quieto " . En medio del regaño, y con un tono entre risas, Silvestre le dice a su papá: " Si esto lo va a ver usted en YouTube , me van a grabar y me van a ver en YouTube con estas palabras que van a quedar grabadas"

Sin embargo, lo que hizo viral el video fue el momento en que el cantante le reclama diciendo: " Está chateando con una mujer".

En la publicación en la cuenta televallenato, algunos seguidores del artista tomaron la situación con humor, mientras que otros se mostraron en desacuerdo con la forma cómo le habló a su progenitor, comentarios como: " No, Silvestre, así no. No le hables así a tu papá; que tú eres muy divertido, me encanta cuando das los más bonitos mensajes de fe y esperanza", " Silvestre tu mamá le va a dar la pelera a tu papá", "déjalo que sea feliz que somos corronchos"

¿Quiénes han sido las más grandes figuras del Vallenato?

El vallenato, uno de los géneros musicales más representativos de Colombia , tiene una rica historia marcada por una serie de artistas clave que han sido fundamentales en su evolución.

En sus inicios, figuras como Rafael Escalona y Alejo Durán fueron los encargados de sentar las bases del vallenato tradicional, creando composiciones que siguen siendo fundamentales en el repertorio del género.

A lo largo de las décadas, el vallenato fue ganando popularidad tanto en Colombia como en el exterior, con artistas como Diomedes Díaz y Emiliano Zuleta , quienes llevaron el género a nuevas alturas, siendo considerados leyendas de la música vallenata. También, el Cacique de La Junta, Diomedes Díaz, dejó un legado importante con su estilo único y prolífica carrera.

En tiempos más recientes, Carlos Vives fue clave para la internacionalización del vallenato al fusionarlo con otros géneros, como el pop, lo que permitió que su música llegara a una audiencia global. De manera similar, Jorge Celedón se destacó por su estilo romántico y sus letras que continúan siendo populares en toda América Latina.

Más recientemente, Silvestre Dangond ha continuado la tradición vallenata mientras incorpora nuevos sonidos y ritmos, ganando reconocimiento internacional y atrayendo a nuevas generaciones. Junto con otros artistas contemporáneos,

