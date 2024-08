Silvestre Dangond reconoce sus excesos con alcohol y sustancias: "Los estaba engañando"

En una reciente entrevista con el popular comunicador Jorge Pabón, conocido como 'Molusco', el famoso cantante de vallenato Silvestre Dangond compartióun íntimo testimonio sobre algunos de los episodios más complicados de su vida.

El artista reveló aspectos desconocidos sobre su relación con las drogas y el alcohol, y cómo estos elementos formaron parte de su carrera artística.

Silvestre Dangond recordó que a menudo se le acusaba de estar bajo los efectos de sustancias durante sus presentaciones, pero aclaró que, en realidad, su consumo ocurría después de los conciertos.

“Siempre lo hacía al terminar mis shows, esos eran los momentos más divertidos para mí”, comentó Dangond. Enfatizó que, en su juventud, la falta de opciones recreativas en su pueblo natal lo llevó a experimentar con estas sustancias: “En el pueblo en el que yo nací no se hace más nada. Tome, tome, tome y el trago va ligado con otra vaina y ahí empiezan los demonios a florecer”.

El cantante también reflexionó sobre la dualidad de su vida pública y privada. Enfrentó duras críticas por su comportamiento y reconoció haber sido irresponsable en muchos aspectos, especialmente como padre. “Fui un papá ausente por muchos años de mis dos primeros hijos. Por eso, mi relación con mis hijos menores es diferente; hoy les dedico más tiempo”, confesó.

Dangond detalló cómo llegó un punto en su vida en el que las drogas ya no eran un escape, sino una trampa de la que era difícil salir.

“Llegó un momento en el que me quería hacer daño. Me descontrolé, me engordé, tuve momentos de abstinencia que no me dejaban salir de ese infierno”, reveló. A pesar de haber pasado por centros de rehabilitación en Uruguay y otros lugares, Dangond finalmente decidió enfrentarse a sus demonios sin acudir a estas instituciones nuevamente, comprometiéndose a un cambio radical.

El cantante destacó que las parrandas que solían comenzar los jueves y terminaban los domingos, eran un reflejo de su descontrol, pero también una muestra de su deseo de experimentar y escapar de una realidad monótona.

Sin embargo, su perspectiva ha cambiado con el tiempo. “Hoy me siento con más responsabilidad. Mi época de turbulencia hice lo que quise, como quise, con muchas irresponsabilidades”, expresó Dangond, quien ahora se muestra más enfocado en su familia y en llevar una vida equilibrada.

Dangond expresó su deseo de impulsar campañas en su pueblo natal y otros lugares similares, con el fin de ofrecer alternativas positivas a los jóvenes y evitar que caigan en el consumo de sustancias.

Silvestre Dangond, con sinceridad y sin tapujos, expuso las lecciones aprendidas de sus experiencias y mostró un compromiso con su bienestar y el de su familia. Su historia es un testimonio de que, aunque el camino hacia la redención puede ser arduo, siempre es posible encontrar una salida y empezar de nuevo.

