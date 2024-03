Silvestre Dangond tomó radical decisión por escándalo de su acordeonero Rubén Lanao

El reconocido artista del género vallenato Silvestre Dangond anunció una pausa en su colaboración musical con el acordeonero Rubén Lanao, tras tres años de actuaciones conjuntas. El equipo de Dangond comunicó oficialmente que "hasta que no se resuelva la situación de Rubén Lanao, este no formará parte de la agrupación".

Este anuncio surge en medio de un escándalo que envuelve a Lanao, debido a la divulgación de videos íntimos con su exnovia, lo que ha conmocionado a la comunidad del vallenato. Se reveló que el material, que circuló en diversas plataformas digitales, e incluso de contenido para adultos, durante aproximadamente un mes, habría sido difundido por el propio Lanao, de 21 años.

La controversia se intensificó cuando la exnovia de Lanao lo acusó de chantaje y violación de su privacidad. En una entrevista con la revista Semana la mujer aseguró que Lanao fue quien se encargó de la distribución de los videos, alegando incluso que fue objeto de extorsión por parte del acordeonero tras la ruptura de su relación. Las evidencias incluyen mensajes de WhatsApp donde Lanao parece amenazar con hacer públicos los videos sin el consentimiento de su exnovia.

Ante esta situación, el equipo de Silvestre Dangond decidió distanciarse de Lanao, destacando que su ausencia será efectiva durante el esclarecimiento de los hechos. Este cambio se produce en un momento crítico, ya que la agrupación se encuentra en medio de su gira "Ta Malo", con fechas programadas en ciudades importantes como Sydney, Orlando, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Bogotá y Medellín, entre otras.

La decisión fue bien recibida por los seguidores de Dangond, quienes se habían manifestado en las redes sociales pidiendo la separación de Lanao del grupo. Las reacciones de los fans no se hicieron esperar, expresando su aprobación y apoyo a la medida tomada por Dangond y su equipo. Comentarios como "Enhorabuena!! No cabe justificación alguna, de ser real lo que él hizo", "Maravilloso gracias por darle este respaldo a la víctima víctima y a las mujeres que se sienten reconocidas en este caso", "Ojalá sea para siempre y no solo mientras su proceso jurídico",

La respuesta de Rubén Lanao ante la polémica

Por su parte, el joven negó haber subido contenido íntimo y aseguró que “Los vídeos que circulan en redes sociales son registros personales e íntimos que nunca, nunca, nunca debieron trascender. Primero por la afectación que podría causarle a mi exnovia, que es una mujer, a su dignidad, a su imagen, a su familia, y en segundo lugar a mi imagen, en este orden estricto, primero ella y luego yo”.

