Tekashi confirma que terminó con Yailin y dice que ella "necesita ayuda psicológica"

Tekashi 6ix9ine y Yailin “La Más Viral” siguen siendo foco de noticia luego de protagonizar varios episodios dramáticos al dejar en evidencia en días pasados algunas dinámicas poco saludables con las que manejan su relación. Y es que los videos que ambos artistas sacaron a la luz en ese entonces demostraron que “fotos románticas en redes sociales vemos, pero la realidad de las relaciones no la sabemos”. Pues Tekashi y Yailin pasaron de ser considerados una de las parejas más armoniosas de la industria, a una de las más tóxicas.

Y es que luego de dicha situación bochornosa, en la que Yailin hasta terminó arrestada, se empezó a rumorar que otra vez estarían juntos, ya que en redes sociales empezaron a deambular unas fotos en las que se les veía compartiendo en un mismo espacio, muy sonrientes.

No obstante, todo parece indicar que se trató de una falsa alarma, pues el rapero Daniel Hernández, dio a conocer que definitivamente terminó su relación con la cantante. Así lo manifestó a través de una story en su cuenta de Instagram.

“Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo. Pa’ la gente que va crear su propia noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero muchas inseguridades. Nunca pude entender… La Yai necesita ayuda psicológica, terapia”,

Ante las declaraciones del rapero, la cantante no dejó pasar la situación por alto y también acudió a sus redes sociales para defenderse-

“Si ya yo tomé la decisión de no estar contigo deja de estar subiendo videos viejos (...) Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? Porque decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresió n y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa la página o por qué no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui. Tú también necesitas ayuda, papito, que aquí estamos locos todos y dame banda, mujercita”.

