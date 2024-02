Video: Carlos Montaño del América y su hija Emilia de Millonarios; rivales de corazón

El pasado fin de semana, Carlos Montaño, integrante del reconocido dúo musical 'Siam', vivió una experiencia única junto a su hija Emilia en el Estadio El Campin de Bogotá. padre e hija se sumergieron en la emoción del fútbol colombiano mientras presenciaban el encuentro entreMillonariosy América de Cali.

Emilia, fiel seguidora del equipo embajador, disfrutó cada momento desde las afueras del estadio, expresando su apoyo incondicional a Millonarios. En un conmovedor gesto, Carlos, a pesar de ser hincha de los 'Diablos Rojos', acompañó a su hija en este emocionante evento deportivo.

Esta divertida experiencia quedó plasmada en un video publicado en la cuenta oficial de 'Siam' en Instagram, donde Carlos compartió el momento especial con el título: "Lo que hace un padre por la felicidad de su hija".

El video captura la emoción de Emilia al vestir la camiseta de Millonarios y saludar a sus ídolos, incluyendo al jugador Andrés Llinás y a Larry Vásquez, quien reconoció la rivalidad y la pasión futbolística en la familia. Además, se muestra el sorpresivo encuentro con el jugador Macalister Silva, dejando a Emilia completamente asombrada y emocionada.

Con ternura, Emilia expresó su admiración por Macalister y compartió el emocionante momento con su padre. Además, tuvo la oportunidad de participar en el calentamiento del arquero de Millonarios, Álvaro Montero, demostrando su entusiasmo y amor por el equipo embajador.

El video también registra los vibrantes momentos del partido, donde Emilia no pudo contener su emoción al celebrar el primer gol del equipo embajador. Finalmente, con una declaración llena de pasión, Emilia afirmó: "Tú te metes a Millonarios y no sales, no sales ".

La experiencia compartida por Carlos Montaño y su hija Emilia en el Estadio El Campin no solo resalta la pasión que siente cada uno por sus equipos, sino también el amor y la complicidad entre padres e hijos, demostrando que los lazos familiares pueden trascender incluso en rivalidades deportivas.

Ante esta divertida experiencia vivida por el artista y su hija, los seguidores del dúo musical 'Siam' no tardaron en expresarle sus comentarios refiriéndose a algunas de las situaciones más destacadas que la pequeña vivió junto a su padre en esta rivalidad hermosa entre padre e hija.

“Me encantó la pinta del papá con tenis y gorra roja para que quede claro. América, son cosas del corazón”, “La parte de mucho gusto a Maca es la mejor parte”, “Amé este vídeo no solo por las caras de Emi, también por las del papá”. Son algunos de los comentarios.

