Video: la pesada broma por la que no baja a Tatán Mejía de "guache"

Tatán Mejía causó polémica en redes sociales tras compartir un video en el que le juega una pesada broma a su esposa, la presentadora Maleja Restrepo; a varios de sus seguidores no les gustó el "chistesito".

En las imágenes se ve a la pareja compartiendo en una piscina; sin embargo, de un momento a otro Tatán toma un tubo y expulsa agua sobre el rostro de Maleja. El impacto fue tan fuerte que a la modelo le salió 'volando' el sombrero, y al parecer, tuvo una molestia en uno de sus ojos.

Aunque el corredor de motos y también presentador se percató de su error, decidió compartir el video.

"Ese preciso momento en que sabes que la C4G4STE...", escribió Tatán en la publicación, que ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones.

Tras la viralización de las imágenes, varios de sus seguidores y amigos comentaron de forma jocosa, pues es costumbre en la pareja compartir pesadas bromas entre ellos; sin embargo, esto también despertó el malestar de otros que no lo bajaron de "guache".

"El sombrero salió del chat", "jajajaja amo", "personalmente a mí me daña el paseo", "él se ve muy guache con ella", "en ese momento Cel sintió el verdadero terror", "quiero ver la venganza", "jajajaaja el autocontrol de Maleja porque está en público o si no ese hombre ya muerto", "no da risa", son algunos de los comentarios del video.

A pesar de que la publicación tuvo opiniones divididas, al final, la pareja terminó besándose y disfrutando de lo que sería un paseo en familia. Vale la pena mencionar que Tatán Mejía y Maleja Restrepo son adorados en redes sociales al tener una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo.

