Video: Luis Alfonso fue victima de 'cosquilleo' en plena Copa América

La fiebre del fútbolcontinúa en Estados Unidos con la Copa América, donde la selección Colombia ha demostrado un desempeño impecable.

Entre los muchos aficionados que viajaron para presenciar el evento, el cantante de música popular colombiano Luis Alfonso también se hizo presente el pasado martes 2 de julio en el vibrante encuentro entre Colombia y Brasil en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Luis Alfonso compartió un video en sus redes sociales mientras disfrutaba del ambiente previo al partido, acompañado de compatriotas que coreaban su más reciente éxito, 'Chismofilia'.

En las imágenes del video, que rápidamente se viralizó, se puede observar cómo una mujer intenta descaradamente abrir el bolso que Luis Alfonso llevaba consigo.

Publicidad

La persona, ubicada justo detrás del artista, aprovecha la multitud para intentar robarle sus pertenencias. Aunque no logró su cometido, el hecho no pasó desapercibido para los seguidores del cantante, quienes rápidamente notaron el intento de hurto y expresaron su molestia en los comentarios de la publicación.

Noticias Caracol se comunicó con el equipo de Luis Alfonso para confirmar lo sucedido. Según declaraciones del equipo, la mujer efectivamente intentó abrir el bolso del cantante, llegando a tirar los pasaportes al suelo, pero no consiguió robar nada.

Publicidad

"Le abrió el bolso y se cayeron los pasaportes, pero no le alcanzó a robar", informaron para Caracol Noticias.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. "La señora de atrás no sufre de chismofilia sino de ladronfilia", "Bueno, ¿y la vieja que le tenía la mano en el canguro?", "¿Alguien vio robando a esa vieja?", y "No se dio cuenta del cosquilleo", fueron algunas de las reacciones de los internautas.

A pesar del incómodo incidente, Luis Alfonso no dejó que esto empañara su espíritu. El partido entre Colombia y Brasil finalizó en empate, y el artista se mostró agradecido por el apoyo de sus seguidores y la oportunidad de compartir su música en un evento tan importante.

Publicidad

Mira también: Luis Alfonso, víctima de 'cosquilleo' en plena Copa América