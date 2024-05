Video: Maluma estalla en pleno concierto por fallas de sonido: “Esto no soy yo”

Recientemente, Maluma había disfrutado de sus primeros meses como padre en Medellín, compartiendo tiempo con Susana Gómez y su hija. No obstante, el pasado fin de semana, el cantante debía finalizar su gira por Estados Unidos con conciertos en Montreal y Chicago.

En medio de su 'Don Juan World Tour', Maluma regresó a los escenarios después del nacimiento de su hija París el 9 de marzo. En uno de sus primeros conciertos, enfrentó dificultades técnicas que lo obligaron a abandonar el escenario antes de lo planeado, generando una mezcla de sorpresa y decepción entre sus seguidores.

En un video que rápidamente se volvió viral, se puede ver al famoso cantante colombiano Maluma expresando su enojo debido a un contratiempo durante uno de sus conciertos en Chicago, Estados Unidos. Aunque parecía no ser su culpa, el artista mostró su frustración ante la situación.

En medio de su interpretación de 'Felices los 4', Maluma se retiró abruptamente, lo que confundió al público. Posteriormente, el artista regresó al escenario, pero visiblemente molesto, anunció que debía cortar su presentación por razones fuera de su control.

En el tramo final de la canción, expresó: "Chicago me tocó cortar, esto no soy yo, no fui yo el que quiso cortar", antes de abandonar el escenario enfadado.

Inicialmente, se pensó que la interrupción del concierto se debió a una decisión de los organizadores. Sin embargo, Maluma explicó en sus redes sociales que el evento fue cancelado debido a condiciones meteorológicas adversas.

En un mensaje a sus fanáticos de Chicago, el cantante expresó que se sentía en deuda con ellos debido a la tormenta que interrumpió el evento: "Chicago quedamos en deuda, el poco rato que el clima nos dejó compartir fue el más chimba. Justo cuando venía lo mejor, la tormenta lo espantó. Los amo."

El concierto de Maluma comenzó más tarde de lo previsto debido a una tormenta eléctrica. Aunque inicialmente parecía que el clima se había estabilizado, por razones de seguridad, la presentación tuvo que ser terminada antes de lo esperado.

