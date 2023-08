VIDEO: Paola Jara brinda show encuerada y deja 'chorreando baba' a más de uno

La cantante de música popular Paola Jara es sin lugar a dudas una de las mujeres más hermosas que hay en el mundo musical y quien gracias no solo a su tremendo talento con la voz, sino que a su espectacular cuerpo, tiene millones de seguidores en diferentes países.

La artista tiene una vida bastante ocupada, pues casi que todos los fines de semana brinda conciertos para compartir junto a su público y cantar cada una de sus canciones.

Para sus shows Paola Jara suele usar trajes bastante llamativos, ya que son tan ajustados que dejan ver a simple vista cada una de sus curvas y eso fue lo que sucedió hace poco cuando la cantante brindó un concierto usando un enterizo de cuero, pero la parte que más llamó la atención fueron sus pechos, pues allí tenía algunas tiras cruzadas que le ayudaban bastante para dejar poco a la imaginación.

De esta manera, Paola se sigue haciendo camino en la música derrochando talento y sensualidad en los escenarios que pisa junto a su banda.

Publicidad

Por otro lado, recordemos que hace poco la cantante de música popular reveló los motivos por los que aún no se ha convertido en mamá, aunque su pareja, Jessi Uribe, sí se lo ha pedido en varias oportunidades.

Paola Jara habló en el programa 'En La Sala de Laura Acuña' y abrió su corazón para revelar lo que piensa de la maternidad: "No sé, ese tema lo vivo pensando y no sé. Será que me da miedo y es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que la he postergado tantos años de mi vida".

Publicidad

Luego de esto, la intérprete de ''Que sufra, que chupe y que llore' contó que Jessi Uribe sí le ha pedido que sean padres, pues él quiere tener un hijo con ella, algo que a Paola le ha llamado bastante la atención, pues recordemos que Jessi ya tiene cuatro hijos de su primera relación con Sandra Barrios.

Te puede interesar: Jessi Uribe y Grupo Dominio revelaron su lado más caliente