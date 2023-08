Video: Yina Calderón se despacha contra Wilfran Castillo; lo trató de "aparecido"

El compositor vallenato Wilfran Castillo y Yina Calderón una vez más vuelven a estar en el 'ojo del huracán' debido a unas declaraciones que dio la joven vendedora de fajas.

Recordemos que toda esta polémica comenzó cuando la influencer grabó una versión en guaracha de la canción 'Cómo duele el frío' de Wilfran Castillo y no le pidió permiso a él para usar la letra, algo que en su momento no le molestó al compositor, pues aseguró que, al parecer, Yina lo hizo sin conocimiento y en su inocencia.

Días después, la Dj dijo que YouTube le había bajado la canción porque supuestamente Wilfran lo había pedido, sin embargo, él aseguró que no había tenido nada que ver en ese tema.

"Señorita @yinacalderondjoficial me permito informarle que a raíz de sus falsas declaraciones públicas donde me trata muy mal y me acusa de haber solicitado a YouTube bajar el video que realizó de la versión guaracha que grabó incluso sin autorización de la obra musical “como duele el frío” muchos de sus seguidores se han volcado a escribirme mensajes ofensivos e incluso amenazantes", dijo Wilfran.

En otra publicación, Wilfran reveló que le va a dar la oportunidad a Yina Calderón de retractarse de todo lo que ha dicho de él, y si no es así, "la acción entonces serían decisiones diferentes pues la caballerosidad también tiene sus límites".

Respecto a este tema, Yina Calderón se pronunció al respecto y aseguró que no se va a disculpar.

"Perdóname nene, pero le debo disculpas a Dios por, a veces, no actuar conforme a su voluntad. Le debo disculpas a mi mamá porque muchas veces en mi adolescencia me fui a jartar que esperaba en una ventana toda la noche sin saber de mí. Le debo disculpas a mi papá porque le he faltado al respeto de muchas formas (…) ¿Pero a un aparecido que dice mentiras? Para nada amor, yo pido disculpas cuando las tengo que pedir y ni así porque yo soy una malp…", dijo por medio de un video en su cuenta personal de Instagram.

