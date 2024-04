Vielka Pulido y su premonitoria última publicación "Me tiran y no le atinan"

La influencer y creadora de contenido Vielka Pulido fue asesinada junto a su novio, Jesús Abraham Chávez, el pasado 3 de abril en Puebla, México, cuando salían de un gimnasio. Este crimen ha generado conmoción en las redes sociales debido al oscuro pasado de Pulido y a una perturbadora publicación que realizó poco antes de su muerte.

Vielka Pulido, también conocida como 'Lady Humilladora', alcanzó notoriedad en las redes sociales tras difundirse un video en el que humillaba a una joven, obligándola a arrodillarse y pedir perdón. Este comportamiento generó rechazo y controversia entre los usuarios de las redes.

La última publicación de Pulido en redes sociales ha sido objeto de críticas y burlas. En un mensaje escrito en Threads, la influencer escribió: “Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan”, frase que ha sido interpretada de manera irónica y sarcástica por parte de los usuarios, especialmente después de su muerte.

Las autoridades poblanas investigan el crimen y apuntan a la posibilidad de un “ajuste de cuentas” como posible móvil del asesinato.

El hecho ocurrió mientras la pareja se encontraba en su vehículo BMW blanco, estacionado en la vía pública. Un segundo automóvil de color plata se aproximó y disparó contra ellos, dejando a Pulido gravemente herida y provocando la muerte instantánea de su novio.

En un video del momento del ataque, se observa a Vielka Pulido en el asiento del copiloto, mientras su pareja se encontraba fuera del vehículo. Ante el atentado, Pulido intentó huir corriendo, pero lamentablemente fue alcanzada por los disparos.

Este trágico suceso ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde algunos usuarios han manifestado condolencias, mientras que otros continúan criticando y ridiculizando el pasado de Pulido.

