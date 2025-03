Willy González confiesa si utiliza sus canciones en la intimidad: "Me van a castigar"

Por décadas, las canciones de Willy González han sido la banda sonora de romances, conquistas y encuentros apasionados, en una entrevista para El Klub de Las Kalle reveló detalles inéditos de su vida personal.

Willie González habló en El Klub de una dolorosa traición /Fotos: La Kalle

¿Willie Gonzáles escucha él mismo su música en la intimidad?



El salsero puertorriqueño confesó para El Klub que "no puede escapar de sí mismo", admitiendo que sus propios temas han sido protagonistas en esos momentos especiales.

"Para hacerlo bien, yo creo que no puedo escapar de mí. 'Intimidad', 'Seda', 'Amor Pirata'... todas esa s canciones son para dedicar ", reveló entre risas.

Sin embargo, González también admitió que, a estas alturas de su vida, ya no se siente tan cómodo con la idea. "Lo malo es que si mi esposa se entera, me mete en un lío. Si salgo de aquí, me van a castigar", bromeó.

El salsero también recordó una anécdota común entre sus seguidores : encontrarse en un motel y que de repente suene una de sus canciones.

Durante la entrevista, González también habló sobre la evolución de la salsa romántica y cómo ha logrado mantenerse vigente.

"Estamos celebrando 40 años de trayectoria y por eso hemos actualizado nuestras canciones. No es simplemente regrabarlas, sino adaptarlas al sonido de hoy, sin perder la esencia del romanticismo", explicó.

En este proceso de modernización , ha trabajado con el reconocido productor, quien ha colaborado con figuras como Gilberto Santa Rosa y Cuco Peña. "Le dimos un poco más al bailador, pero sin perder la magia de la salsa romántica", agregó.

Al hablar del género, González reconoció que el reguetón ha dominado la industria en los últimos años, pero enfatizó que la salsa sigue viva.

Bad Bunny hizo salsa porque sabe que es una carta ganadora. El reguetón es pasajero, depende de la juventud. Pero la salsa, como el Gran Combo, sigue vigente sin importar la edad señaló

González también resaltó la falta de nuevos exponentes en la salsa y cómo, pese a ello, el género sigue generando grandes ingresos. "Si la salsa estuviera muerta, yo no tendría una casa de 1.5 millones de dólares completamente saldada ni seguiría trabajando todas las semanas en distintos países", aseguró.

Para el salsero , la clave del éxito ha sido saber adaptar el género sin traicionar su esencia. "Hace 40 años actualizamos la salsa dura con un mensaje más romántico. Ahora, seguimos evolucionando para conquistar a las nuevas generaciones", concluyó.

Aquí puedes ver la entrevista completa: