Zona Prieta revela bochornoso momento en pleno concierto de Juan Gabriel: "Nos regañó"

En una reciente entrevista para El Klub de la Kalle, el grupo musical Zona Prieta abrió el baúl de los recuerdos y dejó al descubierto varias vivencias que marcaron su carrera, incluyendo una curiosa y tensa experiencia con el legendario Juan Gabriel.

Aunque el 'Divo de Juárez ' era conocido por su carácter pacífico y espíritu generoso, una confusión con un vuelo privado terminó en un regaño público durante uno de sus conciertos.

Todo ocurrió en 2015, cuando Zona Prieta fue invitado por Juan Gabriel a su casa en Cancún , luego de haber participado en seis auditorías nacionales junto al artista.

El encuentro prometía ser mágico, como muchos de los momentos que vivieron con el cantante mexicano, pero una confusión con el horario del vuelo puso en riesgo su participación en el show.

“El maestro nos había dicho que el vuelo salía a la una , y nosotros llegamos a la una de la tarde, pero él se refería a la una de la mañana”, relataron los integrantes del grupo.

“Cuando nos dimos cuenta de que el avión ya había despegado, nos escribió preguntando: ‘¿Dónde están, mis hijos?’”. Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo: reorganizaron sus vuelos y lograron llegar justo a tiempo al show. Sin embargo, la tensión no se disipó del todo.

¿Juan Gabriel regañó a Zona Prieta?

Durante la presentación, Juan Gabriel no dejó pasar la oportunidad para expresar su molestia. “Nos regañó en pleno escenar io, nos dijo: ‘Yo pensé que no venían, ustedes no cambian, no componen’”, contaron entre risas, reconociendo que, a pesar de la reprimenda, la energía del espectáculo fue arrolladora.

Esta anécdota, más allá de la incomodidad inicial, refleja el nivel de compromiso y profesionalismo que Juan Gabriel exigí a, tanto de sí mismo como de quienes lo acompañaban en escena. Zona Prieta destacó que, aunque no habían dormido casi nada, dieron el 100 % en el escenario por respeto al público y al legado del artista.

El vínculo entre Zona Prieta y Juan Gabriel nació gracias al productor colombiano José Luis Arroyave , quien los recomendó para un proyecto del mexicano.

Fue así como lograron compartir escenario con él en más de 100 ocasiones, llegando incluso a grabar una nueva versión del clásico 'No tengo dinero'.

Aunque aquella confusión los puso en aprietos, el grupo reconoce que cada momento al lado de Juan Gabriel fue una experiencia enriquecedora . “Él no usaba WhatsApp, se comunicaba por correo. Siempre nos hablaba con calma, era como conversar con una enciclopedia”, recordaron con cariño.

