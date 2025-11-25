Horóscopo de hoy, 26 de noviembre: recomendaciones para alejar las malas energías

Este 26 de noviembre, los astros de Estrella Vidente ponen el foco en la necesidad de renovar la energía personal y fortalecer los límites emocionales. Según las interpretaciones zodiacales, el tránsito lunar de la jornada favorece los procesos de limpieza espiritual, la introspección y la toma de decisiones clave para alejar influencias tóxicas.

Por lo cual, los signos experimentarán momentos decisivos para identificar qué personas o situaciones están drenando su bienestar. Los astrólogos recomiendan prestar atención a las señales, confiar en la intuición y no temer a poner distancia cuando sea necesario.

Entre las recomendaciones generales para mantener alejadas las energías negativas se destacan: realizar pausas conscientes a lo largo del día, evitar confrontaciones innecesarias, practicar ejercicios de respiración y conectarse con actividades que aporten serenidad. También Estrella Vidente te sugiere limitar la exposición a ambientes o conversaciones que generen tensión.



Aries

La impulsividad podría atraer tensiones innecesarias. Se sugiere evitar discusiones y enfocarse en actividades físicas que liberen estrés.

Tauro

Las energías densas pueden surgir de entornos laborales. Mantén distancia de personas conflictivas y organiza tus espacios para recuperar estabilidad.

Géminis

La comunicación será clave. Para alejar la negatividad, selecciona mejor con quién compartes tus ideas y limita conversaciones que te agoten.

Cáncer

El ambiente familiar podría sentirse pesado. Toma un tiempo para ti y evita absorber emociones ajenas que no te corresponden.

Leo

Tu brillo natural puede generar envidia. No te desgastes explicando tus decisiones; enfócate en tus metas y mantén la confianza.

Virgo

La sobrecarga de responsabilidades puede atraer pensamientos negativos. Prioriza lo fundamental y deja ir lo que no puedes controlar.

Libra

Los cambios recientes podrían desestabilizar tu paz. Rodéate de personas equilibradas y evita ambientes caóticos.

Escorpio

Tu intuición estará especialmente activa. Haz caso a las señales y aléjate de quienes te generan desconfianza o desgaste emocional.

Sagitario

Tu energía elevada podría chocar con quienes están vibrando bajo. Mantén tu independencia y evita conflictos innecesarios.

Capricornio

La presión laboral podría afectar tu ánimo. Organiza tu agenda y procura no absorber frustraciones ajenas.

Acuario

Los retrasos y malentendidos pueden generar tensión. Para evitar energías negativas, establece límites claros y no te involucres en dramas ajenos.

Piscis

Tu sensibilidad es más fuerte hoy. Protege tu energía dedicándole tiempo a actividades creativas y evita ambientes ruidosos.

Por lo cual, el horóscopo de hoy te invita, en general, a hacer un pequeño “reset” energético: soltar personas que no aportan, fortalecer los vínculos positivos y recuperar la claridad mental para finalizar la semana con equilibrio y buen ánimo.