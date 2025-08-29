Horóscopo del 30 de agosto: cuidado con esa persona negativa en tu camino

El horóscopo de este 30 de agosto llega con un mensaje claro: hay una persona en tu entorno que no vibra con tu energía y podría estar afectando tu tranquilidad. El universo te da señales para que la identifiques, y aquí te contamos qué características físicas tiene según tu signo.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La jornada trae fuerza en lo laboral, pero abre bien los ojos: una persona con cabello muy lacio y oscuro podría estar absorbiendo tu energía. No le entregues tanta confianza.



Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El dinero fluye, pero hay tensión en el ambiente. Desconfía de alguien con estatura baja y voz fuerte que suele opinar de todo. Esa persona no quiere verte avanzar.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Día perfecto para los cambios, pero cuídate de una figura con ojos muy claros y sonrisa fingida. Esa persona puede frenar tus proyectos con chismes.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Las emociones estarán sensibles. Aléjate de quien tiene complexión robusta y siempre llega con comentarios sarcásticos. Esa energía no te conviene.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Brillas con más intensidad que nunca, pero ten cuidado con alguien de cejas muy marcadas y mirada fija que busca competir contigo. No le des el gusto.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu disciplina sigue dando frutos, pero hay alguien con manos grandes y uñas descuidadas que transmite malas vibras. Evita involucrarte demasiado.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

El equilibrio se pone a prueba. Ojo con una persona de estatura alta y cabello rizado que intenta imponerte sus decisiones. Confía más en tu intuición.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tus pasiones están al máximo, pero se enciende la alerta con alguien de piel muy pálida y gestos bruscos. No caigas en provocaciones.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu energía aventurera crece, aunque habrá una persona con voz demasiado suave y mirada esquiva que no te quiere del todo bien. Evita abrirle tus planes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La ambición se mantiene fuerte. Sin embargo, alguien con hombros anchos y caminar pesado podría estar bloqueando tus proyectos. Reconócelo y pon límites.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Hoy fluyen las ideas, pero cuida tu círculo. Una persona de orejas prominentes y risa forzada no vibra en tu misma sintonía. Mantén tu distancia.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

El romanticismo marca el día, pero ten cuidado con alguien de cabello teñido y gestos exagerados. Esa persona no es tan sincera como parece.