Anitta y Alejandro Fernández impactaron con su nueva colaboración

Alejandro Fernández, destacado cantante mexicano, continúa dando de qué hablar en la industria musical con su innegable talento y versatilidad. Su más reciente lanzamiento, la canción 'La Tóxica' dejó boquiabiertos e impactados a sus seguidores, no solo por la calidad del tema, sino también por la inesperada colaboración con la brasileña Anitta.

Este dueto ha generado un gran revuelo, ya que Anitta incursiona por primera vez en el género de la música regional mexicana, demostrando su capacidad para adaptarse y brillar en diversos estilos musicales.

El anuncio de 'La Tóxica' tomó por sorpresa a muchos, ya que no se había visto anteriormente a Anitta en este tipo de música. A pesar de ser su debut en el género, la cantante fue ampliamente elogiada por su interpretación, con comentarios positivos inundando la publicación del video oficial.

Los seguidores de ambos artistas han manifestado su entusiasmo y admiración por esta colaboración inesperada. Por otra lado los fanáticos de la cantante brasilera, se sorprendieron al ver lo bien que canta música mexicana y en español.

Publicidad

El sencillo 'La Tóxica' forma parte del nuevo álbum de Alejandro Fernández, titulado 'Te Llevo En La Sangre', y se destaca por su alegre ritmo de corrido norteño que celebra la libertad de la soltería.

El video musical, protagonizado por Fernández y Anitta, ofrece una rica experiencia visual que resalta diversos aspectos de la cultura mexicana, desde impresionantes paisajes naturales hasta vibrantes cantinas llenas de vida.

Publicidad

La colaboración entre estos dos talentos ha sido un éxito rotundo, atrayendo la atención de aquellos que no estaban familiarizados con Anitta.

Alejandro Fernández, sigue consolidándose como una figura central en la música regional mexicana. Con canciones previas como 'No es que me quiera ir', 'Cobijas ajenas', 'Inexperto en olvidarte', y 'Difícil tu caso', Fernández continúa evolucionando y sorprendiendo a su audiencia, manteniendo su relevancia y capacidad para innovar.

Canción completa de Anitta y Alejandro Fernández 'La tóxica'

Letra completa de 'La Tóxica'

No, ahorita no ando en busca de morrita

Me gusta enamorarme, pero siento

Que ya no se necesita para pasarla bien

Publicidad

A los celos ya les dije adiós

Pa’ que andar con uno si yo puedo andar con dos

Y ahora mis pecados solo se los cuento a Dios

Ya me liberé de la tóxica, romántica, la intensa, la insegura

Para tanto mal de amores ya encontré por fin la cura

Mi soltería y yo ayer cumplimos otro mes

Publicidad

Ya me liberé de otro que me dejó en visto y del que siempre me contesta,

Para que gastar en gatos si puedo gastar en fiesta

Mi soltería y yo ayer cumplimos otro mes

El que se enamora pierde

Y con lo bien que me la paso

Yo ya no vuelvo a verte

¡Ey!

¡Échele viejón!

¡Dedíquela sin miedo!

¡Que suene ese requinto!

Publicidad

¡Wooh!

¡Wooh!

Cambie los chocolates por una cerveza

Ya no duele el corazón, ahora duele la cabeza

De la cruda que me da ya perdí mi otra mitad

Pa' buscarla así borracha, qué pereza

Publicidad

A los celos ya les dije adiós

Pa’ que andar con una si yo puedo andar con dos

Y ahora mis pecados solo se los cuento a Dios

Ya me liberé de otro tóxico, romántico, intenso e inseguro

Pa’ que andar llorando amores con todo lo que facturo

Mi soltería y yo ayer cumplimos otro mes

Ya me liberé de la que me deja en visto y la que siempre me contesta,

De la que quiere ver Netflix y de la que se va de fiesta

Mi soltería y yo ayer cumplimos otro mes

El que se enamora pierde

Y con lo bien que me la paso

Yo ya no vuelvo a perder

Publicidad

La que se enamora pierde,

Con lo bien que me la paso,

Yo ya no vuelvo a perder

Mira también: Omar Geles compuso más de 800 caciones