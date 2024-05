De qué trata la canción Busca un confidente de Omar Geles

El mundo del vallenato está de luto luego de la repentina muerte del cantante y compositor Omar Geles, quien partió de este mundo el pasado martes 21 de mayo luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Muchos colegas, familiares y seguidores han recordado con cariño la obra del cantautor, quien tiene en su palmarés cientos de canciones que han sido símbolo del vallenato en nuestro país y en el mundo. Una de esas canciones es Busca un confidente, la cual es escuchada por millones de personas todos los años.

Este himno para los despechados fue escrito por Geles después de un desamor, cuándo una novia lo engañó, luego de que él se fue de viaje por unos días, dejándolo dolido e inspirándolo a componer esta conocida canción.

¿De qué trata la canción Busca un confidente?

Cómo muchas canciones del género vallenato, este tema es dirigido al desamor y relata el sentimiento de un hombre que fue engañado por su pareja. Muestra el momento en el que la mujer aparentemente lo busca, le pide perdón por su engaño, pero él no acepta.

Tiene momentos de rabia, como la parte en la que le dice "No me digas nada, No quiero escucharte", pero también muestra la resignación del hombre engañado, pues afirma saber que ella lo quiere, pero el sentimiento no fue suficiente y ella fue "débil", por lo que ya ninguna disculpa le va a aliviar el dolor.

Letra de la canción Busca un confidente de Omar Geles

No me digas nada

No quiero escucharte

Busca un confidente

Y cuéntale todo

Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace

Dile que estoy triste y no voy a resignarme

Aceptarlo solo porque estás arrepentida

Dile que me quieres porque yo sé que me quieres

Y que no pudiste derrotar un desengaño

Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces

Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida

Tú no quieras hacerlo, pero fuiste muy débil

Y a mí también me duele, por tú eres mi vida

Pero no es nada fácil, lo que ya no se puede

Porque el corazón, no puede olvidar

Porque mi dolor, no se puede borrar

Tan solo porque tú, me digas perdóname

Y así de fácil no es

Y así tan fácil no es

Te daré mi olvido

Decirlo es muy fácil

Y para cumplirlo

Me siento impotente

Porque eres la sombra que refleja mi alma

Me duele aceptarlo mi corazón te llama

Qué difícil es vivir lo que yo estoy viviendo

Rompiste el encanto que nuestro amor brotaba

Sueños que juramos no derrumbar por nada

Tú los derrumbaste, yo quedé atrapado en ellos

Yo sé que aún me quieres, permanezco en tu vida

Y hoy vienes a explicarme, lo que tanto me duele

Yo no quiero escucharte, lastimas más mi herida

Si quieres desahogarte, ve y busca un confidente

Porque el corazón, no puede olvidar

Porque mi dolor, no se puede borrar

Tan solo porque tú, me digas perdóname

Porque el corazón, no puede olvidar

Porque mi dolor, no se puede borrar

Tan solo porque tú, me digas perdóname

Porque el corazón, no puede olvidar

Porque mi dolor, no se puede borrar

Tan solo porque tú

Me digas con el corazón

Perdóname

¡Luto en el vallenato! Falleció el maestro Omar Geles