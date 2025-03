Festival Estéreo Picnic: programación 28 marzo en el Simón Bolívar, con Justin Timberlake

El Festival Estéreo Picnic 2025 inició con gran energía en el Parque Simón Bolívar, ofreciendo a los asistentes una selección de artistas de talla internacional y nacional.

La primera jornada, el 27 de marzo, fue un espectáculo cargado de emociones, c on presentaciones memorables de Alanis Morissette, Foster The People y Shawn Mendes, entre otros. Ahora, los fanáticos se preparan para vivir una segunda noche que promete ser histórica, con Justin Timberlake como la gran estrella de la velada.

Desde el inicio del festival, el público disfrutó de un repertorio diverso de géneros y estilos. Los escenarios vibraron con presentaciones de artistas emergentes y consagrados, mientras que las luces y el sonido impecable crearon una atmósfera inigualable.

La noche del jueves finalizó con un cierre espectacular de Shawn Mendes, quien dejó al público con ganas de más.

Programación del viernes 28 de marzoen el Festival Estéreo Picnic

Para el segundo día del festival, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una jornada cargada de talento. Con una cartelera diversa, el evento promete experiencias inolvidables para los amantes de la música en vivo.

A continuación, te compartimos la programación de los escenarios principales:

Escenario Johnnie Walker



3:00 - 3:45 p.m. Gabriela Ponce

4:30 - 5:15 p.m. Oh'laville

6:15 - 7:15 p.m. The Hives

8:30 - 9:30 p.m. Parcels

11:00 p.m. - 12:30 a.m. Justin Timberlake (cierre de la jornada)

Escenario Adidas



2:15 - 3:00 p.m. Lunalé

3:45 - 4:30 p.m. Gato e'monte

5:15 - 6:15 p.m. Michael Kiwanuka

7:15 - 8:30 p.m. Incubus

9:30 - 11:00 p.m. Tool (uno de los actos más esperados)

En 2025 el Festival Estéreo Picnic en Bogotá será del 27 al 30 de marzo /Foto: Instagram @warpmagazine

Escenario Presente



3:00 - 3:45 p.m. Bad Milk

4:30 - 5:15 p.m. Magna

6:15 - 7:15 p.m. Elena Rose

8:30 - 9:30 p.m. Nath

Escenario Falabella



3:45 - 4:30 p.m. Yo No La Tengo

5:15 - 6:15 p.m. Kidchen

7:15 - 8:15 p.m. Neil Frances

9:15 - 10:45 p.m. Barry Can't Swim

12:15 - 1:45 a.m. Modeselektor (cierre de la noche)

Club FEP Coke Studio: electrónica y beats vibrantes



4:00 - 5:00 p.m. Goma

5:00 - 6:00 p.m. Salvador & Elías

6:00 - 7:00 p.m. Mariana Hadad

7:00 - 9:00 p.m. Gop Tun DJs

9:00 - 11:00 p.m. DJ Minx

11:00 p.m. - 12:00 a.m. Cruz

12:00 - 1:00 a.m. Swing de Sasha

1:00 a.m. en adelante Hércules and Love Affair

Justin Timberlake, el gran atractivo del Festival Estéreo Picnic

Justin Timberlake, un referente indiscutible del pop, promete cerrar la noche con un espectáculo inolvidable. Desde sus días en *NSYNC hasta su carrera como solista, ha marcado a generaciones con su talento vocal, carisma y destrezas en el escenario.

Su actuación en el Festival Estéreo Picnic será una oportunidad única para revivir sus éxitos y vibrar al ritmo de su inconfundible estilo.

Una experiencia sensorial incomparable

El Festival Estéreo Picnic 2025 no solo es música; también es una experiencia que integra arte, cultura y tecnología. Con un ambiente festivo, producciones de primer nivel y un público entusiasta, el evento promete ser uno de los más memorables del año.

Sin duda, la segunda jornada del festival consolidará el Estéreo Picnic como un referente de la música en vivo en América Latina.

