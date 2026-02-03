Publicidad

Jessi Uribe y Edén Muñoz priorizan el amor propio con 'Te supero'

Jessi Uribe y Edén Muñoz priorizan el amor propio con 'Te supero'

Lejos de hablar de olvido o rencor, la letra de esta canción plantea que superar implica reconocer el propio valor y aceptar que no todas las historias están destinadas a continuar.

Jessi Uribe y Eden Muñoz
Jessi Uribe y Eden Muñoz
Jessi Uribe y Eden Muñoz
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

Jessi Uribe y Edén Muñoz unieron sus voces y experiencias para presentar 'Te supero', un sencillo que se aleja del despecho tradicional y pone el foco en el amor propio como punto de partida para cerrar una relación.

La canción, compuesta por ambos artistas, retrata el instante en el que el dolor deja de dominar y se transforma en una decisión consciente: priorizarse y seguir adelante.

El tema aborda la ruptura desde una mirada serena y honesta. Lejos de hablar de olvido o rencor, la letra plantea que superar implica reconocer el propio valor y aceptar que no todas las historias están destinadas a continuar. Con una interpretación sobria y contenida, Jessi Uribe y Edén Muñoz logran transmitir una carga emocional que conecta con quienes han vivido relaciones marcadas por el desequilibrio entre dar amor y recibir solo compañía.

“Te supero” describe el final de un vínculo atravesado por el dolor, pero también por la determinación de asumir la pérdida como parte de un proceso personal. El mensaje central es claro: la superación no nace de la rabia, sino de la dignidad y la claridad emocional.

El lanzamiento viene acompañado de un video oficial grabado en Mazatlán, México, bajo la dirección de Doble A. La pieza audiovisual refuerza el concepto de la canción con una narrativa íntima ambientada en una cantina de luz tenue. Allí, ambos artistas interpretan el tema mientras se desarrolla la historia de una expareja que se reencuentra después de la ruptura. A través de silencios, miradas y gestos contenidos, el relato refleja aquello que ya no puede recuperarse y la aceptación de un cierre definitivo.

Con esta colaboración, Jessi Uribe y Edén Muñoz apuestan por una propuesta que conecta con el público desde la honestidad emocional, consolidando “Te supero” como un himno para quienes entienden que sanar también es una forma de quererse.

